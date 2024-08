Confira as vagas oferecidas pelo Simm nesta quinta

Atendimento está sendo realizado de forma híbrida - Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 181 vagas de emprego e estágio nesta quinta-feira, 22, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.



O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.

VAGAS:



Técnico mecânico de equipamentos médicos e odontológicos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível curso Técnico de mecânico de precisão ou Técnico em Fabricação mecânica e conhecimento em Fresadoras, Usinagem, Band, Solidwork e Autocad.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing (vaga exclusiva para Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática, faixa etária de 18 a 21 anos conforme a lei de aprendizado.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 100

Operador de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja.

Salário: R$1.580,00 + benefícios

Vagas: 8

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar no bairro de Cajazeiras.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 3

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Brasilgás e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Enfermeiro administrativo

Requisitos: Ensino superior completo em Enfermagem, seis meses de experiência, imprescindível experiência com procedimentos administrativos.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de estacionamento (vaga exclusiva para emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para pegar peso e para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: R$1.460,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: R$1.592,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Salva-vidas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Jardineiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar no Litoral Norte.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar técnico em refrigeração

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.685,00 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 4

Ajudante de carga e descarga (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Motorista de caminhão

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH D.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para pegar peso.

Salário: R$1.580,00 + benefícios

Vagas: 5

Recepcionista de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana, Calçada e Cidade Baixa.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Líder de setor (supermercado)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja, vaga zoneada para moradores de Pirajá e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Líder de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja, vaga zoneada para moradores de Pirajá e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja, vaga zoneada para moradores de Pirajá e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Empacotador

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja, vaga zoneada para moradores de Pirajá e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja, vaga zoneada para moradores de Pirajá e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de clínica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.540,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor porta a porta

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter perfil de vendas.

Salário: R$1.422,00 + benefícios

Vagas: 5

Auxiliar de produção de bolo

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter atuado em preparo de bolo.

Salário: R$1.560,38 + benefícios

Vagas: 4

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em vendas, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de informática intermediária (Corel Draw e Photoshop) e experiência com vendas para área de licitação.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Pedreiro assentador de piso

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos

imprescindíveis: ter experiência com assentamento de piso e disponibilidade para viajar.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Gesseiro dry wall

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos

imprescindíveis: ter experiência com forro cripado e disponibilidade para viajar.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Professor de Artes

Requisitos: Ensino superior completo em Artes, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overloque.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em informática e boa dicção.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 12

Churrasqueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: diária + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de churrasqueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: diária + benefícios

Vagas: 1

Gerente de loja

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar contábil (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Ciências Contábeis ou Administração ou Direito (estar cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência,

imprescindível ter conhecimento com Excel.

Bolsa: R$706,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Recursos Humanos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de estoque (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de bar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.

Salário: R$1.443,75 + benefícios

Vagas: 3