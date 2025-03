Confundidos com bandidos: atores recebem alta médica após tiros da PM

- Foto: Reprodução | RedesSociais

Os dois atores que foram baleados por policiais militares após serem confundidos com criminosos na gravação de um filme, na tarde de domingo, 9, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, eeceberam alta na tarde desta segunda-feira, 10.

A informação foi confirmado ao Portal A TARDE por Rodrigo Batista, diretor do grupo Fatos de Favela e responsável pelo filme. Robert foi atingido por nas nádegas e Marcone, no rosto, sendo necessário passar por cirurgia. Segundo o diretor, "os dois foram atendidos no Hospital Geral do Estado (HGE) mas já receberam alta e estão em casa". Eles passam bem.

Mais cedo, Rodrigo publicou um vídeo nas redes sociais esclarecendo o que aconteceu. Na postagem, o diretor assumiu a responsabilidade, reafirmando que os policiais "não tiveram culpa".

"Fala, família, quem acompanha a gente sabe que o Fatos de Favela traz a realidade e não quer que ninguém entre e se acabe com as drogas. A gente recolheu os banners e fomos guardar as armas em uma caixa [...] Os policiais entraram na favela e viram alguns com as armas na mão e foi que 'deu' contra a gente. A maioria correu e um conseguiu se esconder, falou que era gravação e os policiais entenderam", explicou.

As armas usadas na gravação não tinham pontas em coloração laranja, como é orientado pela legislação federal por se tratar de réplicas. A corporação também não tinha sido comunicada da gravação do filme. Além disso, a PM explicou que as armas falsas foram apreendidas e levadas para uma delegacia.