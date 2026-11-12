Confusão na UFBA; vídeo mostra momento de pancadaria entre entudantes

Uma confusão entre dois estudantes foi registrada na quarta-feira, 11, dentro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no bairro de Ondina, em Salvador.



O episódio aconteceu nas dependências da instituição e foi registrado em vídeo, que mostra o momento de tensão entre os envolvidos.

Vídeo mostra alunos tentando separar a briga

Nas imagens, outros estudantes que estavam na universidade aparecem tentando conter os ânimos e separar os dois envolvidos. A gravação mostra a movimentação de alunos durante a confusão, que chamou a atenção de quem estava no local.

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UFBA ainda não se pronunciou sobre o caso

Até o momento, a Universidade Federal da Bahia não se manifestou sobre o episódio. Também não há registros de pessoas feridas durante a ocorrência.

Confira o vídeo: