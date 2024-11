Conheça a história do ex-traficante que virou referência na comunidade

Rasta conta como saiu da criminalidade e iniciou projetos sociais para mudar a Polêmica - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Orgulhoso e com um olhar mirando o futuro, mas sem esquecer o passado, William Barbosa da Silva mostra na parede a arte que havia vislumbrado. Um retrato quase fiel da vista de janela de seu estabelecimento. "A Polêmica mudou", ressaltou o agora conhecido como 'Rasta', pouco antes de lembrar dos constantes confrontos que aconteciam por lá. "Aqui era que nem a Cidade de Deus, mano". Não só a região da Polêmica , famosa pela relação íntima com facções criminosas e o intenso fluxo de tráfico de drogas, mas também o próprio 'Rasta' tomaram novos rumos.

Preso em 2018, durante uma megaoperação da Polícia Civil, que aconteceu na Bahia e no Rio de Janeiro, hoje ele é dono do Centro Cultural Taberna Do Rasta, e ajuda a divulgar o movimento artístico, esportivo e musical, além de lutar pela comunidade que aprendeu a amar desde que se mudou em 2012, pouco antes de entrar para criminalidade.

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Em conversa exclusiva ao Portal A TARDE , ele falou sobre seu caminho no crime organizado de Salvador, principalmente na região da Polêmica, e de como a prisão salvou sua vida e o transformou.

Vida, não crime

Na época, Rasta era mais conhecido como 'Boquinha'. Ele explicou à reportagem que passou a fazer parte do 'movimento' meses depois de se mudar para a Polêmica. "Em 2012, eu saí de Cosme de Farias após meu primo morrer. Cosme de Farias era muita morte, irmão. Eu morava numa área que era x-9 [delator, em linguagem popular]. Eu sou de uma área de um cara famoso antigo aqui".

Não demorou muito para que, influenciado por lideranças do tráfico na época, empunhasse uma arma e começasse a comandar os bondes. "Eu peguei no começo. Brotas era tudo uma guerra quando o BDM veio de Catu, depois vem para Brotas. Antes, aqui era uma guerra da Porra. Aqui era quem nem a Cidade de Deus, irmão. Mas a Polêmica mudou".

Ele ainda conta como funcionava a dinâmica do crime organizado. "Na época, aqui fechava muito com Saramandaia, era tipo katiara, no tempo não tinha CV, tinha CP [Comando da Paz], katiara e Bonde do Maluco. Bonde do Maluco é até mais recente que a Katiara e a CP. Eu entrei no crime em 2012. Na época que eu vim morar aqui em Cosme de Farias", continuou.

Mudança de vida após a prisão

Segundo 'Rasta', a operação que resultou em sua prisão aconteceu pouco depois dele sair da criminalização. "Pithon mudou minha vida. Se ele não tivesse me prendido, não sei se estaria vivo hoje em dia. Ele e outro amigo que me fizeram sair da criminalidade".

"Pithon [na época na Coordenação de Operações Especiais (COE)] me pegou aqui, ó", mostrou o local que fica dentro da casa onde hoje vive com a companheira e as duas filhas".

Rasta disse que, pouco antes de ser preso, pretendia se entregar. A operação se deu pouco depois da morte de duas lideranças criminosas da região e ele sabia que seria o próximo alvo. "Eu já ia me entregar, mas queria passar o final de semana com minha família e tal, mas aí, eles vieram e me prenderam. Isso mudou minha vida. Eu já estava fora do crime, mas era difícil aqui fora".

Siglas de facções dão espaço à arte das ruas

As pichações nas paredes que fazem referências às facções criminosas nos muros das avenidas que cortam o coração da Polêmica vão dando lugar para a arte dos grafiteiros, artistas de ruas da comunidade que ganharam 'painéis' para expor seus trabalhos.

As imagens são reflexos das mudanças que vem acontecendo na localidade. Antes, estampando as capas de jornais pela violência e mortes, hoje, destaque pelos feitos de filhos da comunidade, como é o caso de Jessica Dias, de 17 anos, e Samuel Cardoso, de 18, medalhas de prata e ouro na 18ª edição da Gymnasiade, no Bahrein.

Outros projetos, como o de escolinhas de futebol, capoeira, boxe e outras atividades que ajudam a moldar atletas e cidadãos também fazem parte da nova rotina da 'nova polêmica'.

