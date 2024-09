Contrabando de cigarros é impedido em Salvador e Feira de Santana

70 mil maços de cigarros importados foram apreendidos - Foto: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou duas operações, nesta quinta-feira, 5, para combater o contrabando de cigarros e medicamentos provenientes do Paraguai em Salvador e Feira de Santana, na Bahia.

Em Salvador, a Polícia Federal iniciou a Operação Fumo Ilegal, voltada para desarticular uma associação criminosa envolvida no contrabando de cigarros. A operação é um desdobramento de uma investigação que começou com a prisão em flagrante de três pessoas e a apreensão de 70 mil maços de cigarros importados no ano de 2020.



Com o avanço das investigações, os policiais identificaram novos membros da organização que utilizavam um depósito de bebidas para esconder os produtos contrabandeados. Hoje, estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão, com a participação de 34 policiais federais. Os suspeitos serão indiciados por associação criminosa e contrabando.

Feira de Santana

Em Feira de Santana, a Polícia Federal executou uma nova fase da Operação Rota Guarani, com o objetivo de combater o contrabando de cigarros e medicamentos. Esta operação é um desdobramento da fase inicial deflagrada em junho de 2023, que revelou fornecedores e revendedores de produtos contrabandeados na região.