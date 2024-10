Coronel da PM detalha ação contra crimes em Salvador e RMS

Coletiva de imprensafoi realizada nesta quinta-feira, 17 - Foto: Leo Moreira | Ag.A Tarde

A Polícia Militar prendeu seis suspeitos e apreendeu um menor, ligados aos corpos encontrados em Salvador e na Região Metropolitana na manhã de quarta-feira, 16. A captura ocorreu no bairro de Pernambués, em Salvador. Durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 17, no Quartel do Comando-Geral da PMBA, foram apresentados os materiais apreendidos. O Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, forneceu detalhes da operação.

“Essa ação demonstra que a Polícia Militar está presente nas ruas, comprometida em garantir a segurança de todos os cidadãos. Combinando inteligência e força, conseguimos retirar essas armas de circulação e conter os criminosos”, afirmou o comandante.

Leia mais

>> Mais sete suspeitos por corpos encontrados em Salvador e RMS são presos

>> Cinco traficantes que abandonavam corpos morrem em confronto com a PM

>> Nove ônibus foram queimados em Salvador em 2024; prejuízo passa dos R$ 7 milhões



Ele explicou que os suspeitos estavam sendo monitorados e durante a ação chegaram a fazer uma pessoa refém. “Eles estavam sendo observados por planejarem um ataque a outro grupo criminoso. O policiamento, por meio da inteligência, acompanhou a situação até o confronto. Durante a ação os suspeitos recuarem e entrarem em uma casa, tomando uma pessoa como refém. O batalhão de operações especiais foi acionado para garantir a segurança tanto do refém quanto dos próprios suspeitos”, detalhou.

O Coronel Coutinho ressaltou a preocupação com a idade dos detidos, mencionando que um deles era menor de idade e nenhum tinha passagem pela polícia. “Trata-se de um risco iminente para a sociedade, e estamos atentos a essas áreas periféricas, utilizando a inteligência para proporcionar a segurança de maneira eficaz”, acrescentou.

O comandante também comentou sobre uma ação realizada no bairro de Candeias no dia anterior. “Indivíduos de um grupo criminoso confrontaram a Polícia Militar, resultando na morte de cinco deles. Armamentos foram apreendidos e, felizmente, nossos integrantes saíram ilesos”, concluiu.