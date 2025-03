Corpo de catador que teria sido engolido por cobra é localizado

Informações iniciais apontam que o homem catava materiais recicláveis no córrego junto com um colega - Foto: Redes sociais

Foi localizado na noite desta quarta-feira, 26, o corpo do catador de materiais recicláveis de 48 anos, que desapareceu ao tentar recolher materiais em um córrego em Cajazeiras 6, em Salvador. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o comandante-geral Adson Marquezine, o corpo foi encontrado no mesmo córrego em que ele desapareceu. A corporação, no entanto, não trabalha com a possibilidade do homem ter sido engolido por uma cobra, informação que circulou por familiares e amigos.

"Não trabalhamos come essa possibilidade dele ter sido engolido por uma cobra. Acreditamos que ele pode ter pisado em falso e caído no córrego. Como o local tem muita sujeira, isso pode ter contribuído para o afogamento. Mas a reaL motivação só poderá ser divulgada após perícia". contou em entrevista ao Portal A TARDE.

Informações iniciais apontam que o homem catava materiais recicláveis no córrego junto com um colega. Segundo moradores da região, após a finalização do trabalho a vítima teria decidido voltar no córrego para buscar uma bola. Neste momento, ele teria sido atacado por uma cobra e puxado para dentro da água.