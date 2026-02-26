Menu
SALVADOR

Curso de extensão em Fisioterapia Pediátrica Clínica é lançado pelo Cadin

O curso tem duração de 15 semanas e carga horária de 180 horas

Redação

Por Redação

26/02/2026 - 18:51 h

Imagem ilustrativa da imagem Curso de extensão em Fisioterapia Pediátrica Clínica é lançado pelo Cadin
-

O Centro de Atenção ao Desenvolvimento Infantil (Cadin), referência em atendimento interdisciplinar pediátrico em Salvador, estará lançando em março de 2026 o Programa de Extensão em Fisioterapia Pediátrica Clínica – Conteúdo Teórico-Prático, voltado a estudantes a partir do 6º semestre e fisioterapeutas que querem aprofundar a atuação na área infantil.

O curso tem duração de 15 semanas e carga horária de 180 horas. O programa integra aulas teóricas online e vivências clínicas supervisionadas, proporcionando imersão real na prática pediátrica. A formação terá temas como Desenvolvimento Neuropsicomotor típico e atípico, prematuridade, paralisia cerebral, mielomeningocele, Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down, avaliação funcional, planejamento terapêutico e discussão de casos clínicos.

Reconhecido por sua atuação baseada em evidências e por um modelo de cuidado centrado na criança e na família, o CADIN oferece um ambiente clínico estruturado, com preceptoras experientes e supervisão qualificada. O objetivo é formar profissionais com raciocínio clínico consistente, capazes de avaliar, planejar e conduzir atendimentos pediátricos com segurança técnica e sensibilidade humana

As inscrições já estão abertas. Informações sobre investimento e critérios de participação podem ser obtidas diretamente com o Cadin.

Mais informações: Instagram: @cadinsalvador

Curso de Fisioterapia desenvolvimento infantil Educação em Fisioterapia Fisioterapia Pediátrica Formação em Saúde Saúde infantil

