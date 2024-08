Curso gratuito de primeiros socorros para leigos abre inscrições

- Foto: Luciano da Matta / Ag. A TARDE

Em situações críticas, saber como agir pode ser a diferença entre a vida e a morte. Com esse objetivo, estão abertas as inscrições para o curso de Primeiros Socorros voltado para leigos, oferecido pela Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM). O curso visa capacitar a população para agir de forma rápida e eficaz em situações de emergência com um conhecimento que pode salvar vidas.

A palestra será realizada no dia 27 de agosto, das 13h às 16h na sede da GCM, localizada na Avenida General San Martin, ao lado do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães.

O curso abordará técnicas básicas, mas cruciais, como manobras de desengasgo, ressuscitação cardiopulmonar (RCP), controle de hemorragias, tratamento de queimaduras, como agir em caso de convulsão e desmaio, entre outros.

Patrícia Santiago, instrutora de primeiros socorros da GCM, explica que as técnicas são escolhidas por serem as mais comuns em emergências clínicas e traumáticas. "Conhecimentos básicos podem ajudar a estabilizar uma pessoa ferida até a chegada do atendimento profissional, evitando que a situação se agrave", declara.

A instrutora destaca que o conhecimento em primeiros socorros é uma ferramenta essencial para aumentar a sobrevida de vítimas em emergências. "Quando o cidadão tem o conhecimento adequado e age corretamente, ele pode preservar a vida da vítima antes da chegada do atendimento médico. O tempo é crucial, e saber como agir rapidamente pode fazer toda a diferença", enfatiza Patrícia.

Apesar da importância, muitas pessoas ainda têm receios em relação à aplicação de primeiros socorros, principalmente por medo de errar ou por desconhecimento. "As pessoas têm muito medo de não conseguir realizar as manobras corretamente por causa do nervosismo. Mas, durante o curso, ensinamos técnicas para manter a calma, o que é essencial para raciocinar e agir da melhor forma possível", comenta a instrutora.

Além das práticas, o curso também desmistifica questões legais, como a omissão de socorro, e orienta sobre a Lei Lucas, que estabelece obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros infantis para funcionários de escolas e outras instituições semelhantes, reforçando a necessidade de atualização constante desses profissionais.

Após a conclusão do curso, é importante que os participantes mantenham seus conhecimentos atualizados. Patrícia Santiago sugere a participação em palestras, simulações práticas e a busca constante por informações sobre novos protocolos de primeiros socorros.

"Multiplicar o conhecimento adquirido também é essencial. Compartilhar o que se aprendeu com familiares e amigos pode ajudar a disseminar essas técnicas e aumentar a segurança de todos", aconselha. Com um total de 30 vagas disponíveis, as inscrições para o curso podem ser feitas por e-mail, através do endereço [email protected], ou pelo telefone (71) 99613-6086.

