SERVIÇO GRATUITO
De graça! Salvador oferece atendimento odontológico 24 horas
Os serviços serão oferecidos em seis centros especializados
Por Franciely Gomes
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Os soteropolitanos receberão atendimento odontológico gratuito durante as próximas semanas. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou a disponibilidade do serviço em seis Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).
A ação ainda conta com atendimentos de urgência por 24 horas no Centro de Atendimento Odontológico (UAO), localizado no Dique do Tororó, e na UPA Hélio Machado, no bairro de Itapuã.
Outro ponto de acolhimento para casos de urgência é o Centro Municipal Odontológico Liberdade (Cmol), localizado no bairro da Liberdade. O espaço opera em modelo híbrido, de segunda a sábado, das 7h às 19h, com outros modelos de atendimento.
As outras unidades estão distribuídas nos bairros Alto da Cachoeirinha, Federação, Mussurunga, Cajazeiras, Carlos Gomes e Periperi, atendendo diversas regiões da capital baiana.
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Serviços oferecidos
Os espaços oferecem serviços de atenção primária, como restaurações, limpezas e extrações. Além de atendimentos de média complexidade, como periodontia, cirurgia oral menor, estomatologia, endodontia , odontopediatria e prótese dentária.
Alguns deles também contam com atendimento a pacientes com necessidades especiais, como Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down, pessoas com deficiência (PcD) e outros.
Já entre as ocorrências de urgência atendidas nesses espaços estão abscessos dentários, alveolites, drenagem de cistos, fraturas, hemorragias, traumas e pulpite aguda.
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