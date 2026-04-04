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SERVIÇO GRATUITO

De graça! Salvador oferece atendimento odontológico 24 horas

Os serviços serão oferecidos em seis centros especializados

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/04/2026 - 20:11 h

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Os centros de atendimento estão espalhados pela cidade
Os centros de atendimento estão espalhados pela cidade -

Os soteropolitanos receberão atendimento odontológico gratuito durante as próximas semanas. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou a disponibilidade do serviço em seis Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).

A ação ainda conta com atendimentos de urgência por 24 horas no Centro de Atendimento Odontológico (UAO), localizado no Dique do Tororó, e na UPA Hélio Machado, no bairro de Itapuã.

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Outro ponto de acolhimento para casos de urgência é o Centro Municipal Odontológico Liberdade (Cmol), localizado no bairro da Liberdade. O espaço opera em modelo híbrido, de segunda a sábado, das 7h às 19h, com outros modelos de atendimento.

As outras unidades estão distribuídas nos bairros Alto da Cachoeirinha, Federação, Mussurunga, Cajazeiras, Carlos Gomes e Periperi, atendendo diversas regiões da capital baiana.

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Serviços oferecidos

Os espaços oferecem serviços de atenção primária, como restaurações, limpezas e extrações. Além de atendimentos de média complexidade, como periodontia, cirurgia oral menor, estomatologia, endodontia , odontopediatria e prótese dentária.

Alguns deles também contam com atendimento a pacientes com necessidades especiais, como Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down, pessoas com deficiência (PcD) e outros.

Já entre as ocorrências de urgência atendidas nesses espaços estão abscessos dentários, alveolites, drenagem de cistos, fraturas, hemorragias, traumas e pulpite aguda.

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