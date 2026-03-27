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PREVISÃO DO TEMPO

De sol a trovoadas, Salvador terá clima intenso neste fim de semana

Os termômetros variam entre 22ºC e 29ºC e a possibilidade de chuva chega a 93%

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

27/03/2026 - 12:05 h

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A previsão indica ainda umidade elevada, acima de 90%
A previsão indica ainda umidade elevada, acima de 90% -

A previsão do tempo para Salvador neste fim de semana é instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva com trovoadas. Segundo o Climatempo, entre sexta-feira, 27, e domingo, 29, os termômetros variam entre 22ºC e 29ºC.

A previsão indica ainda umidade elevada, acima de 90%, e ventos entre 15 km/h e 16 km/h ao longo do período.

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Confira a previsão do tempo detalhada

Sexta-feira, 27

Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. Os termômetros variam entre 22°C e 29°C, com acumulado de 20,2 mm e 91% de chance de chuva.

Sábado, 28

Pancadas de chuva e trovoadas com temperatura entre 22°C e 29°C, e volume de chuva que pode chegar a 39,9 mm, com 93% de probabilidade.

Domingo, 29

O dia será de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia e da noite. As temperaturas variam entre 24°C e 27°C, com acumulado previsto de 10,2 mm.

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Tags:

fim de semana previsão do tempo Salvador

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