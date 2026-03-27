Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO ARTEMIS

Assaltante foragido da Justiça do Ceará é preso em Salvador

Suspeito acumula pena remanescente de cinco anos e quatro meses, cumpridos em regime semiaberto

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

27/03/2026 - 10:07 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Operação Artemis
Operação Artemis -

Um assaltante foragido da Justiça do Ceará foi preso no bairro Águas Claras, em Salvador, nesta quinta-feira, 26. Ele foi localizado durante a Operação Artemis, conduzida pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública.

Na ação, equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da Polícia Civil (DEIC-DRFR) cumpriram o mandado de prisão expedido pela 3ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Regime semiaberto

Além do mandado de prisão, o criminoso acumula pena remanescente de cinco anos e quatro meses, cumpridos em regime semiaberto.

O assaltante está custodiado na Polinter e à disposição da Justiça.

Leia Também:

Jovem descobre que pai a estuprou após mensagem: "Me deixou louco"
Roubo e venda de dados: entenda esquema criminoso de casal em Salvador
Jovens são presos por estuprar menor no Carnaval e mantê-la em cárcere

Duas prisões na Bahia por crimes cearenses em três dias

Um homem suspeito de participar do assassinato de um secretário municipal do Ceará foi preso no domingo, 22, detro de um ônibus interestadual em Barreiras, na Bahia.

O suspeito, identificado como Paulo Vitor do Nascimento, de 24 anos, foi capturado quando viajava em um ônibus que fazia a linha Fortaleza, Ceará, e Goiânia, Goiás.

A vítima, Ricardo Abreu Barroso, era secretário de Administração de São Luís do Curu, foi morto a tiros na manhã da última quinta-feira, 19.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ceará Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Operação Artemis
Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Operação Artemis
Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

Operação Artemis
Play

Polícia Civil desmonta esquema de produção de cocaína e maconha na Bahia

Operação Artemis
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

x