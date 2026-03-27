Assaltante foragido da Justiça do Ceará é preso em Salvador

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Operação Artemis - Foto: Divulgação SSP

Um assaltante foragido da Justiça do Ceará foi preso no bairro Águas Claras, em Salvador, nesta quinta-feira, 26. Ele foi localizado durante a Operação Artemis, conduzida pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública.

Na ação, equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da Polícia Civil (DEIC-DRFR) cumpriram o mandado de prisão expedido pela 3ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza.

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Regime semiaberto

Além do mandado de prisão, o criminoso acumula pena remanescente de cinco anos e quatro meses, cumpridos em regime semiaberto.

O assaltante está custodiado na Polinter e à disposição da Justiça.

Duas prisões na Bahia por crimes cearenses em três dias

Um homem suspeito de participar do assassinato de um secretário municipal do Ceará foi preso no domingo, 22, detro de um ônibus interestadual em Barreiras, na Bahia.

O suspeito, identificado como Paulo Vitor do Nascimento, de 24 anos, foi capturado quando viajava em um ônibus que fazia a linha Fortaleza, Ceará, e Goiânia, Goiás.

A vítima, Ricardo Abreu Barroso, era secretário de Administração de São Luís do Curu, foi morto a tiros na manhã da última quinta-feira, 19.