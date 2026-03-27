OPERAÇÃO ARTEMIS
Assaltante foragido da Justiça do Ceará é preso em Salvador
Suspeito acumula pena remanescente de cinco anos e quatro meses, cumpridos em regime semiaberto
Por Luiza Nascimento
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Um assaltante foragido da Justiça do Ceará foi preso no bairro Águas Claras, em Salvador, nesta quinta-feira, 26. Ele foi localizado durante a Operação Artemis, conduzida pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública.
Na ação, equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da Polícia Civil (DEIC-DRFR) cumpriram o mandado de prisão expedido pela 3ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza.
Regime semiaberto
Além do mandado de prisão, o criminoso acumula pena remanescente de cinco anos e quatro meses, cumpridos em regime semiaberto.
O assaltante está custodiado na Polinter e à disposição da Justiça.
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Um homem suspeito de participar do assassinato de um secretário municipal do Ceará foi preso no domingo, 22, detro de um ônibus interestadual em Barreiras, na Bahia.
O suspeito, identificado como Paulo Vitor do Nascimento, de 24 anos, foi capturado quando viajava em um ônibus que fazia a linha Fortaleza, Ceará, e Goiânia, Goiás.
A vítima, Ricardo Abreu Barroso, era secretário de Administração de São Luís do Curu, foi morto a tiros na manhã da última quinta-feira, 19.
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