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ABSURDO

Jovem descobre que pai a estuprou após mensagem: "Me deixou louco"

Homem chegou a oferecer dinheiro para a própria filha para continuar os abusos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

27/03/2026 - 9:36 h

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Vítima perdeu a consciência após misturar bebida e remédio
Vítima perdeu a consciência após misturar bebida e remédio -

Uma jovem de 26 anos descobriu que foi vítima de estupro pelo próprio pai, após receber mensagens e áudios dele após o crime. O homem foi preso nesta quinta-feira, 26, no Rio de Janeiro, em operação integrada da Polícia Civil.

O crime ocorreu no município de Araruama, no início de março. Segundo a vítima, no dia do abuso, ela estava em no depósito de um primo onde ingeriu bebida alcoólica.

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No entanto, por fazer uso de medicação controlada para tratar depressão, ela perdeu a consciência.

Detalhes sobre o crime

O pai da jovem também estava no estabelecimento, mas foi para casa antes dela. Momentos mais tarde, quando chegou à residência, a vítima relata ter tomado banho e lembrar de estar de toalha ao perceber o pai se aproximar.

“Ele veio pra cima de mim, querendo me dar um beijo. Eu empurrei e falei que era filha dele, que ia deitar porque estava muito tonta, passando mal”, contou.

No entanto, mesmo após a negativa, o suspeito teria insistido e chegou a oferecer mais bebida para ela. Logo em seguida, ela perdeu a consciência.

No dia seguinte, ela procurou a mãe, que não morava no mesmo local, dizendo que poderia ter acontecido algo, mas não tinha certeza. Nos dias posteriores, ela permaneceu na casa mesma casa que o abusador.

“Ele perguntava se eu lembrava de alguma coisa. Eu falava que não, que só tinha alguns flashes daquele dia”, contou.

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Mensagens do pai

A confirmação do ocorrido só ocorreu dias depois, quando ela estava na casa da tia. No dia 18 de março, ele começou a enviar várias mensagens e áudios para o WhatsApp da jovem e foi a parente quem visualizou o conteúdo.

Nos áudios, o homem faz declarações com teor sexual, menciona o episódio e oferece dinheiro à filha para ficar com ele.

“Eu já tô maluco… se você vier pra cá eu vou te agarrar”, "Quanto você quer para ficar comigo?", "Não consegui dormir, só pensando em você” e “Você sabe que papai gosta de você”.

Veja as mensagens:

Mensagens do pai
Mensagens do pai | Foto: Reprodução

A vítima afirmou que não conseguiu ouvir todos os áudios por conta do conteúdo. Após a confirmação, a mãe da jovem foi até ela e, juntas, procuraram a delegacia.

Após o abuso, a mulher tem enfrentado dificuldades emocionais e não consegue dormir.

O caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia (Araruama), onde a vítima apresentou os áudios e demais provas e realizou exame de corpo de delito.

A Polícia Civil solicitou medidas protetivas, incluindo a proibição de aproximação e contato do suspeito com a vítima.

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Tags:

estupro Polícia Rio de Janeiro

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