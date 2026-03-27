Polícia desmonta esquema que levava drogas para bairros de Salvador

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Operação - Foto: Lucas Cerqueira Ascom-PCBA

Um esquema que transportava e distribuía drogas entre Feira de Santana e diversos bairros de Salvador é alvo da Operação Eixo Central, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta sexta-feira, 27.

Segundo as investigações, dois suspeitos são apontados como responsáveis pela logística do transporte dos entorpecentes, que seriam destinados a áreas sob influência de uma organização criminosa com atuação nos dois municípios.

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A ação é conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, que cumprem mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

A operação mobiliza equipes para cumprir as ordens judiciais e reunir provas que ajudem a aprofundar as investigações, além de identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. As diligências seguem em andamento.