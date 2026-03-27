Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO EIXO CENTRAL

Polícia desmonta esquema que levava drogas para bairros de Salvador

Dois suspeitos são apontados como responsáveis pela logística do transporte

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/03/2026 - 7:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Operação
Operação -

Um esquema que transportava e distribuía drogas entre Feira de Santana e diversos bairros de Salvador é alvo da Operação Eixo Central, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta sexta-feira, 27.

Segundo as investigações, dois suspeitos são apontados como responsáveis pela logística do transporte dos entorpecentes, que seriam destinados a áreas sob influência de uma organização criminosa com atuação nos dois municípios.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ação é conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, que cumprem mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

Leia Também:

Motorista desvia cargas de e-commerce avaliada em R$ 50 mil na Bahia
Motorista de prefeitura é morto a tiros em cidade do interior da Bahia
Ex-diretor de presídio suspeito de matar namorada tinha família "escondida"

A operação mobiliza equipes para cumprir as ordens judiciais e reunir provas que ajudem a aprofundar as investigações, além de identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. As diligências seguem em andamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

drogas Polícia Civil Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Operação
Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Operação
Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

Operação
Play

Polícia Civil desmonta esquema de produção de cocaína e maconha na Bahia

Operação
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

x