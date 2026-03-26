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POLÍCIA

Ex-diretor de presídio suspeito de matar namorada tinha família "escondida"

Empresária pode ter sido enganada pelo ex-diretor de presídio, que mantinha família “escondida” em outro estado.

Luan Julião

Por Luan Julião

26/03/2026 - 18:23 h

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relacionamento entre os dois começou em novembro do ano passado
relacionamento entre os dois começou em novembro do ano passado -

Apurações iniciais indicam que a empresária Flávia Barros, morta em um hotel de Aracaju por Tiago Sóstenes Miranda de Matos, ex-diretor do presídio de Paulo Afonso, no norte da Bahia, pode não ter conhecido toda a vida do policial penal. Segundo apurações, Tiago seria casado e teria três filhos, mantendo sua família “escondida” em outro estado, sem que Flávia tivesse ciência.

O relacionamento entre os dois começou em novembro do ano passado, mas apenas uma semana antes do crime a relação foi oficializada, quando Tiago pediu a empresária em namoro no dia do aniversário dela. Embora o casal morasse em Paulo Afonso, viajaram juntos para Aracaju para assistir a um show na noite anterior ao crime, hospedando-se no hotel onde o assassinato ocorreu.

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Até o momento, não há detalhes sobre o que motivou o ataque. Após o caso ganhar repercussão, Tiago foi exonerado do cargo de direção do presídio. Fontes indicam que, logo depois do crime, ele tentou tirar a própria vida usando a arma funcional que estava sob sua posse.

Ele foi socorrido, passou por cirurgia no Hospital de Urgências de Sergipe no domingo e, após a estabilização de seu quadro de saúde, recebeu alta, foi submetido a exames periciais e transferido para um presídio militar, permanecendo à disposição da Justiça. A Seap confirmou que a arma utilizada pertence à instituição.

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