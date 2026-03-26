Motorista desvia cargas de e-commerce avaliada em R$ 50 mil na Bahia

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Polícia Civil apreende diversos itens desviados de uma loja digital - Foto: Divulgação | PC-BA

Um motorista de 38 anos foi preso em flagrante suspeito de integrar um esquema de desvio de mercadorias de e-commerce durante entregas na Bahia. A ação foi realizada na quarta-feira, 25, por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com desdobramentos em Salvador e Santa Teresinha.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu na capital baiana, após troca de informações de inteligência que apontavam irregularidades no transporte de cargas. O suspeito foi abordado no momento em que estacionava um veículo em um centro de distribuição para descarregar produtos.

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Durante a abordagem, os policiais identificaram sinais de violação no lacre de segurança do compartimento de carga, indicando possível manipulação durante o trajeto. A estimativa inicial é de que o prejuízo causado pelo esquema chegue a aproximadamente R$ 50 mil.

Motorista confessou

Em depoimento, o motorista confessou participação e detalhou como o esquema funcionava. Segundo ele, havia paradas previamente combinadas em postos de combustíveis nos municípios de Jaguaquara e Santa Teresinha, onde parte das mercadorias era retirada por comparsas.

O suspeito também afirmou que recebia cerca de R$ 3 mil por cada ação e que já teria participado de outras ocorrências semelhantes.

Depósito clandestino e materiais apreendidos

A partir das informações coletadas, equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) realizaram diligências na zona rural de Santa Teresinha, onde localizaram um imóvel utilizado para armazenar os produtos desviados.

No local, foram apreendidos diversos itens, entre eles celulares, notebooks, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e pneus automotivos, todos possivelmente ligados ao esquema.

Além das mercadorias, os policiais também encontraram um revólver calibre .32, um carregador de pistola calibre 9 mm, documentos e veículos com sinais de adulteração, incluindo três motocicletas e um carro.

Investigação continua

Todo o material foi encaminhado para análise e procedimentos legais. O suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e dimensionar a extensão do esquema criminoso.