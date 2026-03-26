Motorista de prefeitura é morto a tiros em cidade do interior da Bahia

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Marcelo Santos Figueiredo, de 40 anos, foi morto a tiros na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um homem identificado como Marcelo Santos Figueiredo, de 40 anos, foi morto a tiros na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia, na quarta-feira, 25. A vítima era motorista da prefeitura do município de Dário Meira, com contrato como servidor temporário, segundo informações divulgadas pela TV Santa Cruz.

Em nota, a Delegacia Territorial de Ipiaú afirmou que expediu as guias para remoção do corpo e realização de perícia. A Polícia investiga o caso para identificar a autoria e a motivação do crime.

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O velório acontece na casa do servidor, em Dário Meira, enquanto o enterro deve ser realizado na sexta-feira, 27, às 8h, no cemitério da cidade. Em nota publicada nas redes sociais, a gestão municipal lamentou a morte e destacou que ele era um “profissional exemplar, dedicado ao serviço público”.

Confira a nota na íntegra

"A Prefeitura de Dário Meira manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor público Marcelo Santos Figueiredo.

Marcelo foi um profissional exemplar, dedicado ao serviço público e reconhecido por todos como um ser humano de qualidades admiráveis. Seu compromisso, respeito e carinho no trato com as pessoas deixam um legado de admiração e saudade entre colegas e toda a comunidade.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, em especial seus filhos, sua mãe e suas irmãs, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável.

Dário Meira se despede de um grande servidor e de um cidadão que deixa marcas positivas por onde passou."