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Jovens são presos por estuprar menor no Carnaval e mantê-la em cárcere

Crimes ocorreram durante festividades na Bahia

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

27/03/2026 - 7:29 h

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Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos na quarta-feira, 25, por estupro de vulnerável e cárcere privado no oeste da Bahia. Eles cometeram no crime no dia 15 de fevereiro, durante o Carnaval de Barreiras.

Na ocasião, os investigados teriam convidado a menor para uma residência, localizada no bairro Cascalheira, onde praticaram a violência.

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Prisões em Barreiras e LEM

Os suspeitos foram localizados por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Barreiras), que cumpriram os mandados de prisão temporária após diligências investigativas e compartilhamento de informações entre as unidades policiais.

Um deles foi preso em Barreiras, já o outro no município de Luís Eduardo Magalhães, também no oeste baiano.

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A ação contou com o apoio do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam/Luís Eduardo Magalhães), do Serviço de Investigação da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barreiras), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Oeste) e do Núcleo de Inteligência (NI) da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras).

Após as prisões, os suspeitos foram conduzidos à unidade especializada, passaram pelos exames legais e permanecem custodiados à disposição da Justiça.

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Tags:

cárcere privado carnaval estupro de vulnerável

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