Defensoria oferece atendimento no Nordeste de Amaralina e Jardim Cruzeiro

Defensoria visitará bairros de Salvador na próxima semana

Na próxima semana, a Defensoria Pública da Bahia levará serviços jurídicos gratuitos a mais duas localidades de Salvador. Na segunda-feira (21), os atendimentos serão na Vila Ruy Barbosa, no Jardim Cruzeiro, e na sexta (25), na região do Pé Preto, no Nordeste de Amaralina, sempre das 9h às 13h.

Na oportunidade, será possível realizar acordo de alimentos, acordo de divórcio, corrigir erros em registros de nascimento e outros documentos, solicitar exames de DNA e ter orientações jurídicas diversas. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada e não é necessário agendamento prévio.

É importante levar os documentos básicos, como RG, CPF e comprovante de residência. No caso de demandas específicas, como exames de DNA, é necessário levar a certidão de nascimento do filho que não possua o nome do pai registrado.

Para a coordenadora do Núcleo de Projetos e Atuação Estratégica (NAE), Cristina Ulm, levar os serviços da Defensoria aos bairros é uma forma de democratizar o acesso à justiça.

“Entendemos que essas itinerâncias nos permitem chegar às populações mais vulnerabilizadas, que nem sempre podem se deslocar às nossas unidades físicas. Sem dúvida, é a Defensoria cumprindo sua missão de ofertar serviços jurídicos gratuitos às pessoas que mais precisam”, afirmou.

SERVIÇO

21/10/2024 – Vila Ruy Barbosa/ Uruguai

Atendimento na Associação Amores

Endereço: Travessa Mascarenhas de Moraes, 44

Horário: 9h às 13h

25/10/2024 – Pé Preto / Nordeste de Amaralina

Atendimento na Escola Municipal Professora Anita Barbuda

Endereço: Travessa São Policarpo

Horário: 9h às 13h