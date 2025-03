Dentista baleada em Salvador é homenageada no Barradão antes do Ba-Vi

No hospital, ela foi reanimada e passou por uma cirurgia de emergência - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A dentista Larissa Azevedo Pinheiro, que faleceu após ser baleada em um tiroteio na Avenida Paralela, em Salvador, foi lembrada de maneira especial no último domingo, 23, durante a final do Campeonato Baiano de Futebol, disputada entre Vitória e Bahia, no Estádio do Barradão. Em um gesto emocionante, o time rubro-negro homenageou Larissa exibindo sua imagem em um telão, com um símbolo de luto, enquanto jogadores e árbitros respeitaram a memória da vítima com um minuto de silêncio antes do início da partida.

Larissa, de 28 anos, foi atingida no peito no dia 14 de março enquanto estava a caminho de seu trabalho em Candeias. Ela estava na garupa de um mototaxista quando, no momento em que o confronto entre policiais e suspeitos teve início, tentou se proteger. Apesar da tentativa de se proteger durante os disparos, a dentista foi atingida. O mototaxista, que não quis se identificar, afirmou que parou a moto ao ouvir os tiros para buscar abrigo junto com Larissa. No hospital, ela foi reanimada e passou por uma cirurgia de emergência, mas seu quadro seguiu delicado e ela permanecia aguardando vaga na UTI.

De acordo com a Polícia Militar, a troca de tiros começou em Trobogy, quando agentes do Batalhão Apolo identificaram um veículo com placa clonada e restrição de furto, iniciando uma perseguição a quatro suspeitos. Durante o tiroteio, um dos suspeitos, Caio Felipe Reis Sande, conhecido como "Felipe Jogador", foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Os outros três suspeitos conseguiram fugir a pé, mas um segundo foi encontrado horas depois pela PM. Após nova troca de tiros, o suspeito foi baleado e levado ao Hospital Roberto Santos, onde foi preso após atendimento médico.

Em um gesto nobre, a família de Larissa Azevedo Pinheiro decidiu doar seus órgãos. A decisão foi compartilhada nas redes sociais por sua irmã, Letícia Pinheiro Azevedo, um dia após a morte da dentista.