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SALVADOR

Dia das Mães: evento gratuito oferece momento de autocuidado em Salvador

Atividade inclui exercícios posturais, alongamentos e técnicas de relaxamento

Victoria Isabel
Por

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Ação oferece 50 vagas
Ação oferece 50 vagas - Foto: Divulgação

Em celebração ao Dia das Mães, o curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio, em Salvador, promove uma atividade gratuita voltada ao bem-estar feminino. Intitulada “Desacelera, Mãe”, a ação oferece 50 vagas e será realizada no dia 8 de maio, das 8h às 9h30, no palco Nelson Rufino, localizado no bairro de Pituaçu.

A iniciativa foi pensada como um momento de pausa e cuidado para mulheres que desejam se reconectar consigo mesmas em meio à rotina intensa da maternidade. A atividade inclui exercícios posturais, alongamentos e técnicas de relaxamento, com foco na promoção da saúde, qualidade de vida e alívio das tensões do dia a dia.

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A ação é resultado de uma parceria entre a Estácio e a Orla Brasil, responsável por iniciativas de transformação do Parque Urbano da Orla de Pituaçu, que abrange regiões como Boca do Rio, Corsário, Pituaçu e Patamares. O espaço conta com estrutura voltada ao lazer e bem-estar, incluindo áreas esportivas, parques, academias públicas e quiosques.

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De acordo com a coordenadora do curso de Fisioterapia, Clícia Cordeiro, a proposta é incentivar o autocuidado entre as participantes. “Queremos conscientizar essas mulheres sobre a importância de reservarem um tempo para si, de se ouvirem com mais atenção e sensibilidade”, afirma.

A atividade será conduzida pela própria professora, com o apoio de alunas do curso, em um ambiente preparado para oferecer uma experiência acolhedora. A orientação é que as participantes utilizem roupas leves e levem toalha e garrafa de água.

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Tags:

auto-cuidado dia das mães

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