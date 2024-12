Dia de Doar: Drive-thru Solidário vai arrecadar alimentos neste sábado

- Foto: Divulgação

Uma ação de mobilização em prol do mais necessitados vai acontecer neste sábado, 30, em Salvador. Trata-se da mobilização da Legião da Boa Vontade (LBV) para o Dia de Doar, celebrado no dia 03 de dezembro.

A iniciativa tem ganhado força e vem fortalecer a cultura da doação, com o objetivo de tornar o país mais solidário e generoso. As arrecadações serão feitas até o dia 07 de dezembro.

A ação neste sábado, dia 30 de novembro, será com dezenas de voluntários no estacionamento do Mercantil Rodrigues, da Calçada, realizando o “Drive-thru Solidário”, mobilizando e incentivando motoristas e transeuntes, empresas, organizações e sociedade geral para doarem alimentos não perecíveis que serão entregues às famílias no sertão da Bahia.

Leia também:

>> Trânsito será alterado em pontos de Salvador neste final de semana

>> Bahia é o segundo estado com maior número de órfãos do país

>> Nossa Senhora da Conceição recebe homenagens dos devotos em Salvador

A ação, dentro da campanha “Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!”, vai beneficiar 2.850 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e risco alimentar, nos municípios: Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Macajuba, Feira de Santana, Juazeiro, Curaçá, Monte Santo, Ipirá, Itabuna, Itapé e Itapicuru.

Na semana de 2 a 7 de dezembro, é possível doar em uma unidade LBV ou através dos canais de atendimento e doação.

Canais para doação:

Site: lbv.org.br

PIX Solidário: [email protected]

Telefone: (71) 3234-9333