Nossa Senhora da Conceição recebe homenagens dos devotos em Salvador

Pela primeira vez, a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia realizará uma Feira Social - Foto: Sara Gomes / Arquidiocese de Salvador

A Padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, vai receber homenagens de devotos, que este ano vão celebrar os 170 anos da Proclamação do Dogma da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, além da Basílica Santuário, localizada no bairro Comércio, outras paróquias que também são dedicadas à Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora da Conceição contam com programações especiais que vão de 29 de novembro a 8 de dezembro.

Confira:

Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia

Com o tema “Festejando a Padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, celebramos 170 anos da Proclamação do Dogma da Imaculada Conceição rumo ao Jubileu de Esperança”, a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia acolherá inúmeros fiéis que desejam louvar e agradecer a Deus pela intercessão da Mãe de Jesus.

A Solene Novena acontece de 29 de novembro a 7 de dezembro, sempre às 19h. Diariamente, neste período, são celebradas Missas às 16h30, com exceção do dia 5, quando ocorrerá a Vigília do Apostolado da Oração às 14h, e Celebrações Eucarísticas às 15h30 e 17h. Já no último dia do novenário, 7 de dezembro, também haverá Missas às 12h, às 14h e às 15h.

Feira Social da Conceição da Praia

Pela primeira vez, a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia realizará uma Feira Social, como parte da programação festiva em honra à Padroeira da Bahia. A atividade acontecerá neste sábado, 30 de novembro, das 8h às 17h, em frente ao templo (Rua da Conceição da Praia, s/n, Comércio, Salvador).

Serão oferecidos serviços na área da saúde: aferição de pressão e glicemia; atendimento com clínico geral, psiquiatra, ginecologista, oftalmologista, psicanalista, psicólogo, fisioterapeuta, além de outras especialidades. Além disso, também haverá orientação e assessoria jurídica; e quem desejar poderá realizar a doação de alimentos não perecíveis, roupas e fraldas geriátricas.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Valéria/Palestina)

Localizada no bairro Valéria, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição também realizará o novenário de 29 de novembro a 7 de dezembro, sempre às 19h, no Centro de Evangelização Sagrada Família (CESF). O tema dos festejos deste ano é “Jesus, porta de esperança”, e o lema “Maria, és a porta que estás para o céu aberta”.

Como parte da programação, além da novena, no dia 1º de dezembro, às 8h, acontecerá uma carreata, saindo do CESF e percorrendo todas as comunidades. Já no dia festivo, 8 de dezembro, os devotos participarão da procissão, que terá início às 17h, saindo do Colégio Municipal Nossa Senhora Aparecida, em Nova Brasília de Valéria, e seguindo até o CESF, onde será celebrada a Missa, presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Periperi, Salvador)

No Dia Solene (8 de dezembro) serão celebradas Missas às 7h (presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão) e às 10h (sob a presidência do padre Jorge Brito). Já às 16h os fiéis se concentrarão na Comunidade São Francisco de Assis, em Praia Grande, de onde sairão em procissão até a Matriz para participar da última Celebração Eucarística deste dia, presidida pelo neossacerdote, padre Luís Otávio Silva dos Santos.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha, Salvador)

No Largo da Lapinha, em Salvador, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição realizará um tríduo nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, às 19h, com o tema “Unidos ao Senhor do Bonfim, sob o olhar da Virgem Mãe da Conceição, celebramos o Ano da Oração!”. Neste período festivo, todas as noites os devotos poderão realizar gestos concretos, por meio da doação de alimentos não perecíveis.

Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro Itapuã, o novenário também acontece de 29 de novembro a 7 de dezembro, sempre às 19h, na Matriz. O tema central deste ano é “Com Nossa Senhora da Conceição queremos abraçar a nossa fé”, e durante os festejos, os devotos podem realizar a doação de feijão, arroz, farinha, açúcar, leite, macarrão, óleo e café.

No dia festivo, 8 de dezembro, as homenagens à Mãe de Jesus terão início às 6h com o “anúncio da alegria”, como é chamada pela comunidade a alvorada festiva. Neste dia haverá Missas às 7h e às 10h. Já às 16h30 acontecerá a procissão, saindo da Matriz e percorrendo as ruas Cacimba, Alto da Cacimba, Praça do Coreto, Ladeira do Abaeté, Rua do Dominó Clube, Praça da Coelba e retornando à Matriz. Às 18h o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Dom Valter Magno de Carvalho, presidirá a Missa Solene, que será campal.