Trânsito será alterado em pontos de Salvador neste final de semana

Diversos pontos de Salvador passarão por alterações no trânsito neste final de semana por conta de eventos que ocorrem na capital.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa que, para viabilizar a realização de eventos, neste sábado, 30, e domingo, 1º, prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos, além de fiscalizar estacionamento irregular. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.

Confira:

Caminhada Para Jesus

Haverá alterações no tráfego de veículos entre os bairros Roma e Ribeira, neste sábado, 30, durante a realização da Caminhada Para Jesus. O controle do tráfego e o auxílio na travessia de pedestres terão início às 14h30 na Praça Irmã Dulce. A partir das 15h, haverá interdição progressiva na faixa à direita no entorno da Praça Irmã Dulce (saída), na Avenida Caminho de Areia, Avenida Porto dos Mastros, Rua Porto dos Tainheiros, com chegada no Largo da Ribeira.

Procissão Santo André

Haverá mudanças no tráfego de veículos no bairro do Cabula VI, no sábado, 30, durante a realização da Procissão Santo André. A partir das 17h, haverá interdição progressiva em uma faixa de tráfego nas seguintes vias: Rua Teódulo de Albuquerque (saída na Igreja Matriz Ceia do Senhor e Santo André Apóstolo), Rua Anísio Melhor, Avenida Edgard Santos (retorno na Rotatória do Juliano Moreira), Avenida Edgard Santos, Rua Anísio Melhor e Rua Teódulo de Albuquerque (chegada na Igreja Matriz Ceia do Senhor e Santo André Apóstolo).

Show "Caetano e Bethânia"

Haverá mudanças no tráfego de veículos no entorno do Estádio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no sábado (30/11), durante a realização do Show Caetano e Bethânia. Das 16h à meia-noite, o tráfego de veículos será interditado na Ladeira da Fonte das Pedras, com a instalação de barreiras fixas nos seguintes pontos: Avenida Joana Angélica / Ladeira da Fonte das Pedras e Rua Professora Anfrísia Santiago / Ladeira da Fonte das Pedras. Barreiras Móveis (BM) também serão instaladas no mesmo período no ponto: Avenida Joana Angélica / Ladeira da Fonte das Pedras.

Além disso, haverá controle do tráfego de veículos, auxílio na travessia de pedestres e fiscalização para coibir paradas e estacionamentos irregulares das 16h à meia-noite, na Ladeira da Fonte das Pedras, Avenida Joana Angélica, Avenida Presidente Castelo Branco, Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida Vasco da Gama, Rua José Leonídio de Sena, Rua Professora Anfrísia Santiago, Rua Arquimedes Gonçalves, Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira, Rua Santa Clara e Viaduto dos Engenheiros.

Corrida Solidária Contty

haverá mudanças no tráfego de veículos entre os bairros Armação e Boca do Rio no domingo, 1º, durante a realização da Corrida Solidária Contty. O tráfego de veículos será interditado na Avenida Octávio Mangabeira (sentido Itapuã), no trecho entre o Bolsão de Estacionamento do Jardim de Alah e o Centro de Convenções Salvador, das 06h às 08h30. O mesmo ocorrerá na Via Célia Fontenelle, com as vias compartilhadas e delimitadas por grades instaladas pelo promotor do evento. Além disso, haverá a instalação de uma Barreira Móvel (BM), a partir das 06h, localizada na Av. Octávio Mangabeira / Jardim de Alah.

13º Passeio Motociclístico

Haverá mudanças no tráfego de veículos em diversas vias de Salvador, no domingo (01/12), durante a realização do 13º Passeio Motociclístico. A partir das 8h, será proibido o estacionamento de veículos na Ladeira do Bonfim e no Largo do Bonfim (trecho entre a Ladeira do Bonfim e a Ladeira dos Romeiros).

O tráfego será interditado progressivamente na Avenida Dendezeiros do Bonfim, a partir das 9h30, nas seguintes vias: Largo do Bonfim (saída em frente à Igreja do Bonfim), Ladeira do Bonfim, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Praça Irmã Dulce, Rua Barão de Cotegipe, Largo da Calçada, Avenida Engenheiro Oscar Pontes, Avenida da França (lado esquerdo), Rua da Suécia, Túnel Américo Simas, Avenida Presidente Castelo Branco (Vale do Nazaré), Avenida Mário Leal Ferreira, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Avenida Tancredo Neves, Ligação Iguatemi-Paralela, Avenida Luís Viana Filho, Avenida Professor Pinto de Aguiar, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Carimbamba, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Manoel Dias da Silva, Rua Visconde de Itaboraí, Rua Oswaldo Cruz, Praça dos Capoeiristas (retorno) e Rua Marquês de Monte Santo (chegada no Quartel de Amaralina / Centro Marechal Cantuária). Barreiras móveis serão instaladas a partir das 9h nos seguintes pontos: Ladeira do Bonfim e Praça Irmã Dulce com Avenida Dendezeiros do Bonfim.

Tardezinha da Marques

haverá mudanças no tráfego de veículos no bairro da Barra, no domingo (01/12), durante a realização do evento Tardezinha da Marques. O tráfego de veículos será interditado na Travessa Almirante Marques de Leão, das 10h às 22h, para garantir a segurança dos participantes e a organização do evento.

7ª Parada do Orgulho LGBT+

Haverá mudanças no tráfego de veículos entre os bairros Cajazeiras IV e Cajazeiras V, no domingo (01/12), durante a realização da 7ª Parada do Orgulho LGBT+. A partir das 13h, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos em uma faixa de trânsito nas seguintes vias: Rotatória de Cajazeiras IV (saída), Rua Álvaro da França Rocha, Rotatória de Cajazeiras V, Rua Deputado Herculano Menezes e Rua Deputado José Amando (chegada na Praça).

Marcha para Jesus

o tráfego no bairro Pirajá passará por alterações devido à realização da "Marcha para Jesus”. A partir das 13h30, o trânsito será interditado de forma progressiva na faixa à direita nas seguintes vias: Rua Oito de Novembro, que tem saída no Cemitério de Pirajá, e Rua 24 de Agosto, no trecho que chega ao Final de Linha de Pirajá.

Ensaio da Timbalada

haverá mudanças no tráfego do bairro do Candeal, no domingo (01/12), durante o Ensaio da Timbalada, com interdição, das 16h às 22h, da Rua Guilhermino Freitas Jatobá, 2ª Travessa 18 de Agosto, Rua Paulo Afonso (trecho entre a Rua Otávio Santos e a 2ª Travessa Paulo Afonso). Barreiras móveis serão posicionadas na Rua Leonor Calmon / Rua Guilhermino Freitas Jatobá, Rua 9 de Outubro / Rua Sol Nascente e Rua Paulo Afonso / Travessa Paulo Afonso (a partir das 20h). Painéis de Mensagens serão posicionados na Alameda Bons Ares e na Rua Leonor Calmon para informação dos passantes.