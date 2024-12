Mãe coloca dois dos cinco filhos para adoção: “É traumático”

Norte-americana entregou dois filhos para adoção - Foto: Divulgação | Freepik

Uma mãe solteira de 32 anos revelou ter colocado dois dos cinco filhos para adoção na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Hannah Martin mora alegou que não tinha condição de criá-los sozinha.

“A sensação de entregar uma criança para adoção é dolorosa”, disse Hannah em entrevista ao jornal The Sun. “É traumático. É muito doloroso, mas, ao mesmo tempo, é reconfortante porque você está fazendo a coisa certa.”

Leia mais:

>> Saiu! Confira ordem dos shows da Fenagro desta sexta

>> Garota de 12 anos que estava desaparecida é encontrada sem vida

>> Professor é preso por suspeita de abuso sexual contra 14 alunos na RMS

Em 2011, aos 19 anos, Hannah engravidou de Adriana. Na época, ela lembrou que ficou “animada, mas assustada” quando descobriu a gravidez. “Fiquei grávida de um amigo do meu irmão, porque acabamos ficando, éramos jovens e burros”, afirmou Hannah, observando que estava usando pílulas anticoncepcionais, mas não camisinha.

A norte-americana ficou com a bebê por cerca de um mês e meio antes de entregá-la para adoção. “O pai se recusou a me ajudar, ele disse que o filho não era dele. Depois, ele se desculpou comigo e disse que não conseguiria, então eu disse: ‘OK, não tenho escolha a não ser encontrar alguém que queira ter uma família’”, relembrou.

Nesse difícil processo, Hannah encontrou o apoio de Maria, uma advogada de Miami, que se tornou uma luz para ela e alguém com quem desabafar. “Eu só precisava que alguém me dissesse que estava tudo bem, que eu estava fazendo a coisa certa ao dar a essa garotinha a vida que ela merece.”

O segundo filho que foi para a adoção, Tyler, nasceu em 2013, quando Hannah tinha 21 anos e morava no Alabama. Desta vez, a mãe acreditava que seria diferente, porque ela estava em um relacionamento com o pai da criança. “Eu pensei que esse homem estava me dando atenção e dormindo comigo, então talvez ele me amasse, mas eu estava completamente enganada”, contou.

A norte-americana também se viu sem apoio da família: “Meu pai não me apoiou. Liguei para Maria [a advogada] chorando, dizendo que não podia fazer isso. Cometi outro erro”, lembrou.

Embora em mais um momento doloroso, Maria novamente veio ao resgate, ajudando a mãe a encontrar um casal que pudesse oferecer a Tyler a vida que ele merecia, com apenas alguns meses de idade.

Hannah nunca mais teve notícias das crianças e nem sabe se eles mantiveram os nomes. “Espero e rezo para que um dia meus filhos tentem me encontrar”, desabafou a mulher.

Hannah é uma dona de casa com um filho de 15 anos, uma filha, de 8, e um filho, de 6. Joshua, o primeiro filho, nasceu em 2009. Brooke, a outra filha, nasceu em 2016. Dois anos depois, um terceiro bebê chamado Brandon Jr. nasceu.

A mãe acrescentou que o pai de Brooke e Brandon Jr. os apoia e que ela tinha mais condições de sustentar Joshua durante sua infância, porque trabalhava como gerente assistente em uma rede de fast food.