Diversão e mimos: Shopping em Salvador ganha experiência interativa gratuita

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Experiência imersiva da Avon no Salvador Norte Shopping - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Uma das principais empresas de perfumaria e maquiagem do Brasil, a Avon está realizando uma experiência imersiva no Salvador Norte Shopping, localizado no bairro São Cristóvão, na capital baiana. Com direito a jogos, brindes, interações sensoriais e benefícios exclusivos para os clientes, a ativação segue no local até o próximo domingo, 26.

A ação visa apresentar a nova linha de perfumaria Iconic Collection, uma coleção que revisita fragrâncias marcantes do portfólio da marca, agora em releituras contemporâneas que conectam tradição e atualidade.

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No total, são quatro perfumes inspirados em clássicos de 1977, da linha Cristal. As fragrâncias ganham novas interpretações, mantendo a essência enquanto dialogam com o estilo e as preferências das novas gerações, e prometem 10h de fixação.

Experiência imersiva da Avon no Salvador Norte Shopping | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Sobre as fragrâncias

Sweet Honesty Fun: aroma de buquê floral leve e alegre se mistura à doçura potente da flor de baunilha e ao calor do âmbar

aroma de buquê floral leve e alegre se mistura à doçura potente da flor de baunilha e ao calor do âmbar Charisma Magnetic: a composição mescla a essência floral com o jasmim e o lírio do vale

a composição mescla a essência floral com o jasmim e o lírio do vale Topaze Elegant: combina a pera crocante, o Ylang ylang e a Flor de Laranjeira para surpreender os sentidos

combina a pera crocante, o Ylang ylang e a Flor de Laranjeira para surpreender os sentidos Toque de Amor Lovely: a fórmula revela a combinação da rosa realçada pela pimenta rosa com um toque especial do patchouli

O portal A TARDE foi convidado para participar do lançamento da ativação. No local, a Diretora de Marketing da marca, Paola Toscano, falou sobre a novidade e relatou a sua preferência.

"São quatro novos perfumes inspirados nos nossos clássicos lá de 1977. Provavelmente uma avó, uma tia, uma vizinha usou algum deles. O meu preferido é o Topaze Elegant, mas eu gosto muito de todos os outros", disse em entrevista ao portal.

Diretora de Marketing da Avon, Paola Toscano | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Como funciona a experiência?

Inspirada nos ingredientes de cada fragrância, a ativação propõe uma jornada interativa com dinâmicas gamificadas que convidam o público a explorar as combinações.

No estande, há experiências sensoriais e oufativas para todas as fragrâncias, onde o público pode experimentar e conhecer um pouco mais sobre cada uma delas.

Experiência imersiva da Avon no Salvador Norte Shopping | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Há ainda um jogo virtual de reflexo, onde os partipantes devem tocar nas fragrâncias antes delas desaparecerem na base. Dependendo da pontuação, os clientes ganham brindes exclusivos.

Os visitantes da ação poderão garantir brindes da nova linha, acessar descontos exclusivos e participar da promoção "Compre e Ganhe", que garante um bookcharm exclusivo para todos os clientes que adquirirem uma das fragrâncias no local.

Experiência imersiva da Avon no Salvador Norte Shopping | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Nova era da Avon

Recentemente, a Avon passou a se posicionar como uma Femtech, plataforma de inovação em que a tecnologia atua a serviço do universo feminino.

Assim, com a Iconic Collection, a empresa se reafirma como uma marca que honra sua trajetória, enquanto continua evoluindo junto com as mulheres e suas necessidades.

A nova linha Iconic Collection está disponível por meio das Consultoras de Beleza Avon, nas principais perfumarias e no site oficial da marca.