Dívida com drogas pode ter motivado morte de jovem em Salvador

Jorge Wagner pode ter sido morto por causa de dívida com drogas - Foto: Reprodução Polícia Civil

A Polícia Civil ainda não tem indicativo de autoria e motivação para a morte de Jorge Wagner Costa Almeida, 21 anos, na noite do domingo, 6, na Rua São Jorge da Boa Vista, no Jardim Lobato, na localidade conhecida como Corre ou Morre. O jovem foi executado com vários tiros em frente ao posto de saúde da Rua Voluntários da Pátria.

Segundo o major Enaldo Araújo, comadante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Lobato), Jorge pode ter sido morto por dívida com drogas. "Notícias informais deram conta de que seria usuário de drogas. Provável cobrança relacionada a dívida de drogas", explicou Araújo.

Este caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/ BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).