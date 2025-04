Membros de torcida organizada são presos antes de jogo do Vitória

Suspeitos foram presos com 2.160 porções de maconha - Foto: Divulgação/PM

Membros de torcida organizada foram presos após uma denúncia na tarde de domingo, 3, em Salvador, antes do jogo entre Vitória e Flamengo, que aconteceu no Barradão.

De acordo com a polícia, os suspeitos foram encontrados com um drone, 2.160 porções de maconha, além de 1kg da droga e cinco balanças de precisão. O flagrante aconteceu na tarde de domingo, 6, na Rua Thomaz Gonzaga, via principal do bairro de Pernambués.

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão foi realizada pela Rondesp Central após acionamento para averiguar brigas provocadas por membros de torcida organizada. No local, os militares encontraram três indivíduos uniformizados que, diante da presença das guarnições, correram em direção a um imóvel, onde foram alcançados e detidos.

Os três membros da torcida organizada receberam voz de prisão e foram encaminhados para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.