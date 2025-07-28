Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Djamila Ribeiro: “Não dá pra pensar um projeto de Brasil sem vozes negras”

Escritora e ativista concedeu entrevista ao portal A TARDE em Salvador durante o Circuito Mulheres Negras em Movimento

Por Victoria Isabel

28/07/2025 - 13:00 h | Atualizada em 28/07/2025 - 13:23
Djamila Ribeiro
Djamila Ribeiro -

A Casa das Histórias em Salvador, foi palco de reflexões potentes sobre protagonismo e escuta durante o evento Mulheres Negras em Movimento. Entre os destaques da programação esteve a filósofa, escritora e ativista Djamila Ribeiro, que participou da roda de conversa no painel “Diálogos – Mulheres Negras em Movimento”, realizada em celebração ao 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, Dia Nacional de Tereza de Benguela e Dia Municipal da Mulher Negra em Salvador.

Leia Também:

Festival celebra infâncias negras com contação de histórias em Salvador
Dia da Mulher Negra: data celebra resistência e representatividade
Salvador promove ações culturais e de renda em homenagem às mulheres negras
Eu não acredito em dar voz, eu acredito em escutar as vozes

Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, Djamila, autora do livro Lugar de Fala reforçou a importância de espaços com acessibilidade e diversidade para romper silêncios históricos e fortalecer o protagonismo negro. “Eu não acredito em dar voz, eu acredito em escutar as vozes, porque a gente sempre falou, a questão é que a gente não era escutada. Iniciativas como essa escutam e amplificam. E não dá pra pensar um projeto de Brasil sem pensar nas vozes negras”, disse.

Djamila em entrevista
Djamila em entrevista

Questionada sobre o que significa de fato ser uma mulher negra em movimento em 2025, Djamila chamou atenção para o caráter ancestral e cotidiano da luta dessas mulheres.

“As mulheres negras sempre estiveram em movimento. Seja sustentando suas famílias, trançando cabelo, fazendo política, literatura, moda. A gente sempre se movimentou historicamente para lutar. Esse nome é muito bonito porque reconhece isso”, comentou.

Imagem ilustrativa da imagem Djamila Ribeiro: “Não dá pra pensar um projeto de Brasil sem vozes negras”
| Foto: Victoria Isabel / Ag. A TARDE

Ativista do movimento negro internacionalmente, Djamila também destacou o simbolismo de estar em Salvador nesse momento. “A Bahia como um todo tem esse histórico de protagonismo. Tem Maria Felipa e outras tantas mulheres negras que foram importantes para a história do Brasil. Então, traz um significado muito maior de estar aqui como mulher negra participando num evento chamado Mulheres Negras em Movimento”, afirmou.

Imagem ilustrativa da imagem Djamila Ribeiro: “Não dá pra pensar um projeto de Brasil sem vozes negras”
| Foto: Victoria Isabel / Ag. A TARDE

Feminismo interseccional

Atuante na pauta do feminismo interseccional -abordagem teórico-política que reconhece que as experiências de opressão e discriminação não são homogêneas entre todas as mulheres -, Djamila defende que é por meio da interseccionalidade que se nomeiam realidades, se geram políticas públicas e se demanda visibilidade.

"A interseccionalidade é a ferramenta fundamental, não só como conceito, mas ferramenta política para a gente nomear as realidades de mulheres negras que ficam nesse entrecruzamento de raça a classe gênero. Então a interseccionalidade nomeia a nossa realidade. Ela joga luz a isso, inclusive para gerar demanda de políticas públicas para que o estado e as políticas públicas nos enxergue", afirmou.

Livros e escrita

Ao comentar sobre o impacto de sua produção intelectual, Djamila relatou como é receber relatos de jovens que se identificam com suas obras e se sentem representadas por elas. “Eu fico muito feliz quando me escrevem dizendo que contribuí para a formação delas. Quando comecei, também criei um projeto de publicar outras autoras. Eu não queria vir sozinha. E quando vejo o alcance disso, penso: ‘Deu certo, faz sentido’. Esse reconhecimento é o maior de todos”, concluiu.

Imagem ilustrativa da imagem Djamila Ribeiro: “Não dá pra pensar um projeto de Brasil sem vozes negras”
| Foto: Victoria Isabel / Ag. A TARDE

As obras de Djamila Ribeiro abordam temas como racismo estrutural, feminismo negro e desigualdades sociais, com o objetivo de contribuir para o debate sobre uma educação antirracista. Em seus livros, a autora propõe reflexões acessíveis sobre essas questões, alcançando diferentes públicos.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha Djamila Ribeiro feminismo interseccional literatura negra lugar de fala Mulheres Negras em Movimento protagonismo negro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Djamila Ribeiro
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Djamila Ribeiro
Play

Mortos em perseguição na ACM eram do grupo que arrombou lojas na Boca do Rio

Djamila Ribeiro
Play

VÍDEO: Carro fica destruído após acidente com ônibus em Pirajá

Djamila Ribeiro
Play

Paredões: facções usam festas para atrair jovens e exibir domínio do crime

x