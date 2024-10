Dois homens são assassinados a tiros em Águas Claras, em Salvador

- Foto: Reprodução / Google Street View

Na tarde desta quinta-feira (17), dois homens foram assassinados a tiros na Rua Irmã Dulce, no bairro de Águas Claras, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º Batalhão foram acionados após receberem informações sobre dois indivíduos caídos no local, sem sinais vitais, vítimas de disparos de arma de fogo.

Ao chegarem à cena do crime, os policiais confirmaram o ocorrido, isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção dos corpos e a realização da perícia.

Leia também:

>> Casal é preso em flagrante por torturar a filha de 8 anos na Bahia

>> Carro é atingido por VLT ao tentar atravessar linha férrea

>> Médicos se surpreendem com caso de homem que nasceu com três pênis

As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil.