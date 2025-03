Dois integrantes do CV morrem em confronto com BDM em Fazenda Coutos

As vítimas foram encurraladas por traficantes armados na localidade conhecida como Rua da Padaria - Foto: Divulgação redes sociais

Dois homens morreram em uma intensa troca de tiro entre facções na noite desta segunda-feira, 17, em Fazenda Coutos, subúrbio de Salvador.

Informações preliminares indicam que as vítimas foram encurraladas por traficantes armados na localidade conhecida como Rua da Padaria. Um dos mortos foi identificado como Robert e seria gerente do tráfico de drogas no Subúrbio Ferroviário. Ele fazia parte da facção Comando Vermelho (CV) e participou da troca de tiros. Além dele, um comparsa também foi executado.

A guerra teria sido motivada por um ataque do Bonde do Maluco, facção rival ao CV. Equipes da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas, mas quando chegaram, os homens estavam ao solo.

Os baleados foram levados para o hospital do Subúrbio, onde já chegaram mortos. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) já foram acionadas e Polícia Civil investigará o caso.