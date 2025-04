DPT ganha reforço com a nomeação de 328 novos peritos

Profissionais foram nomeados em solenidade com presença do governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação DPT

Foram nomeados, na noite desta terça-feira, 8, mais 328 novos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia. Esta é a segunda turma de formandos do órgão, que é composta por peritos criminais, médico-legistas, odonto-legais e técnicos. A primeira turma, com 483 novos servidores, foi nomeada em 2024. Eles foram distribuídos em unidades de Salvador, de cidades da Região Metropolitana e do interior do estado.

Foi governador, Jerônimo Rodrigues, quem fez o anúncio, durante solenidade, que contou com a presença do vice-governador, Geraldo Júnior, o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, e o diretor-geral do DPT, Osvaldo Silva. Outras autoridades também estiveram presentes no evento. A nomeação dos novos peritos será publicada no Diário Ofical desta quarta-feira, 9. “Com essa nomeação, nós vamos dobrar o efetivo da Instituição” afirmou o governador.

Os novos servidores atuarão nos Institutos Identificação Pedro Mello, de Criminalística Afrânio Peixoto (ICAP), Laboratório Central de Polícia Técnica - LCPT e na Diretoria do Interior.

“O fortalecimento da Polícia Científica da Bahia é prioridade do Governo do Estado. Em pouco mais de dois anos, foram contratados cerca de 900 novos peritos. O investimento na inteligência policial e na polícia científica ampliará os nossos índices de elucidação de crimes, contribuindo diretamente para a manutenção da paz e da ordem social”, enfatizou o secretário Marcelo Werner.

Já o novo diretor-geral do DPT, o perito criminal Osvaldo Silva, destacou a importância na nomeação dos novos profissionais. “Representa um importante reforço para a instituição e significa mais celeridade nos exames e na liberação dos laudos”, concluiu.