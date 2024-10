Drogas e granadas são apreendidas em laboratório do tráfico em Salvador

Material apreendido na operação - Foto: Divulgação | SSP

A Polícia Militar desarticulou um laboratório de traficantes na noite de terça-feira, 8, no bairro de Pituaçu, em Salvador. Tabletes de maconha, arma, granadas, roupas camufladas e duas prensas com mais de 20 toneladas foram apreendidos pelo Batalhão Gêmeos na ação.

Leia Mais:



>> Novas embarcações para o Sistema Ferry Boat chegam no início de 2025

>> Homem é morto após provocar o outro cantando: “Desça Daí Seu Corno”

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, durante patrulhamento na Avenida Jorge Amado com intuito de impedir ações delituosas no sistema de transporte coletivo, os militares foram informados por populares sobre a situação de homens armados e tráfico ilícito de entorpecentes na região conhecida como Irmã Dulce, em Pituaçu.

De imediato os policiais deslocaram até o endereço, quando foram recebidos a tiros pelos suspeitos, o que deu início a uma troca de tiros.



Após o confronto, os suspeito conseguiram fugir. Em seguida, os pms localizaram um imóvel abandonado com farta quantidade de entorpecentes e utensílios utilizados na produção de drogas ilícitas, além de arma de fogo.

No local foram encontrados duas granadas, um revólver, 24 tabletes de maconha, 248 porções de maconha, um saco grande de maconha, duas mudas para cultivo da cannabis, uma bacia com matéria para fabricação de drogas, uma embalagem contendo sementes de maconha, 10 celulares utilizados na comunicação, três balanças de precisão, dois pares de sapatos camuflados, vestimentas camufladas, quatro capas de coletes balístico, duas placas balísticas, três placas de veículos, diversas embalagens para acondicionamento de drogas, uma televisão 42 polegadas, um kit de primeiros socorros, dois maçaricos, duas prensas hidráulicas, sendo uma de 20 Toneladas e outra de 5 toneladas.

| Foto: Divulgação | SSP

Todo material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos (DENARC), para registro da ocorrência.