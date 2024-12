Duplo homicído: homem e mulher são mortos a tiros em São Cristóvão

Tiros foram disparados na Rua Três de Maio - Foto: Google Maps

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros na tarde deste domingo, 8, na Rua Três de Maio, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, a 49ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada por populares para a ocorrência e encontrou os corpos no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito de uma mulher. O homem foi encaminhado para o Hospital Menandro de Farias, onde não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, foram expedidas as guias para perícia e remoção dos corpos e diligências são realizadas no sentido de identificar as vítimas, autoria e motivação para o duplo homicídio.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Salvador) investiga as mortes.