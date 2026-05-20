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Empresas já podem consultar nota de regularidade fiscal; saiba como

Nova plataforma da Sefaz já pode ser acessada por cerca de 18 mil empresas

Iarla Queiroz
Por
Programa da Prefeitura classifica empresas de Salvador
Programa da Prefeitura classifica empresas de Salvador - Foto: Jefferson Peixoto/Secom

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) de Salvador lançou nesta quarta-feira, 20, um novo sistema que promete mudar a relação entre empresas e o fisco municipal na capital baiana.

Batizado de Programa de Classificação de Contribuintes, o mecanismo permitirá que empresas consultem uma espécie de “nota fiscal” baseada na regularidade junto à Prefeitura de Salvador.

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Nesta primeira etapa, cerca de 18 mil empresas já podem acessar a plataforma e verificar a própria situação fiscal.

Empresas receberão notas de “D” até “A++”

O sistema cria uma classificação baseada em critérios de conformidade fiscal e atribui notas que variam de “D” até “A++”.

Ao todo, serão avaliados dez indicadores diferentes, com pontuação máxima de 100 pontos cada, podendo chegar a mil pontos no total.

Entre os critérios analisados estão regularidade fiscal, situação do alvará de funcionamento, existência de débitos de ISS, autos de infração, notificações fiscais e pendências no Cadastro Informativo Municipal (Cadin).

Também entram na avaliação fatores como adimplência do imposto nos últimos três meses, quantidade de notas fiscais canceladas e situação cadastral da empresa.

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Consulta já está disponível

As empresas poderão consultar a classificação, histórico de avaliações e critérios de pontuação por meio do portal oficial da Prefeitura.

O acesso ao sistema acontece mediante login e senha da própria empresa, evitando que outras pessoas tenham acesso às informações fiscais.

Inicialmente, participam do programa empresas que emitiram pelo menos uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) válida nos últimos 12 meses.

Os microempreendedores individuais (MEIs) e empresas do Simples Nacional serão incluídos apenas na segunda etapa do projeto.

Programa da Prefeitura classifica empresas de Salvador
Programa da Prefeitura classifica empresas de Salvador - Foto: Divulgação

Prefeitura fala em transparência e estímulo à regularização

Segundo a secretária municipal da Fazenda, Giovanna Victer, o objetivo do programa é incentivar a regularização espontânea e fortalecer um ambiente de negócios mais transparente.

“Nosso objetivo é reconhecer os contribuintes que mantêm suas obrigações em dia e fortalecer uma relação mais transparente, simples e colaborativa entre o fisco e as empresas”, afirmou.

A gestora também destacou que a iniciativa busca reduzir custos de conformidade e incentivar boas práticas fiscais na capital baiana.

Sistema será atualizado todo mês

A Prefeitura informou que a avaliação das empresas será atualizada sempre na primeira semana de cada mês.

Caso identifique alguma divergência na pontuação, o contribuinte poderá solicitar revisão mediante comprovação das informações.

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economia Salvador

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