Enem: Salvador terá esquema especial de transporte

O transporte público de Salvador funcionará com um esquema especial para garantir o deslocamento dos estudantes que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece neste domingo, 3, e no próximo, 10. Das 10h às 18h, linhas de ônibus em toda a cidade terão reforço na frota em operação.

Ao todo, serão 146 ônibus a mais na frota regular de domingo para reforçar a operação para o Enem. Linhas que atendem as estações da Lapa, Mussurunga, Pirajá e os terminais de Águas Claras e Acesso Norte terão incremento de frota, garantindo uma oferta maior de ônibus nas ruas.

Além disso, os principais corredores também contarão com reforço de frota, facilitando o deslocamento para os locais de prova.

O BRT irá funcionar das 5h às 23h10 e terá reforço com frota reguladora. Quatro veículos serão direcionados para a Estação Rodoviária e poderão ser utilizados pela equipe de fiscalização sempre que houver necessidade para atender a demanda das linhas.

O Plano Inclinado Gonçalves vai operar das 9h às 15h, e a Travessia Ribeira-Plataforma, das 7h às 19h.