Engavetamento com seis veículos na Paralela deixa dois soldados feridos

Seis automóveis se envolveram na colisão - Foto: Reprodução

Um engavetamento envolvendo uma viatura da Polícia Militar da Bahia e cinco veículos deixou dois soldados feridos na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), na tarde deste sábado, 10. O acidente ocorreu em frente à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como igreja dos mórmons.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), seis automóveis se envolveram na colisão. Até o momento, não há detalhes sobre as causas do acidente.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou, através do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), que os dois policiais que estavam na viatura sofreram ferimentos leves. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para uma unidade hospitalar.

Ainda segundo a corporação, os militares passaram por avaliação médica e a viatura foi recolhida e levada ao Bepe, onde será submetida à perícia.