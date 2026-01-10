Menu
SUSTO

Incêndio destrói depósito com materiais de ambulantes em Salvador

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/01/2026 - 7:42 h | Atualizada em 10/01/2026 - 7:58
Imagem ilustrativa da imagem Incêndio destrói depósito com materiais de ambulantes em Salvador
-

Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado, 10, um depósito utilizado para armazenar materiais de pelo menos dez ambulantes no bairro da Barra, em Salvador.

O fogo começou por volta das 3h da manhã, em um imóvel localizado na Rua Afonso Celso. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas.

Destruição

No local, ficaram destruídos:

  • cadeiras;
  • sombreiros usados nas praias;
  • estoques de água mineral e cocos pertencentes aos trabalhadores.

Até o momento, não há informações sobre o valor do prejuízo causado ao proprietário do depósito e aos ambulantes que utilizavam o espaço.

