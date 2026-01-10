SUSTO
Incêndio destrói depósito com materiais de ambulantes em Salvador
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas
Por Leilane Teixeira
Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado, 10, um depósito utilizado para armazenar materiais de pelo menos dez ambulantes no bairro da Barra, em Salvador.
O fogo começou por volta das 3h da manhã, em um imóvel localizado na Rua Afonso Celso. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas.
Destruição
No local, ficaram destruídos:
- cadeiras;
- sombreiros usados nas praias;
- estoques de água mineral e cocos pertencentes aos trabalhadores.
Até o momento, não há informações sobre o valor do prejuízo causado ao proprietário do depósito e aos ambulantes que utilizavam o espaço.
