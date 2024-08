Entenda como traficantes usam drones para espionar rivais em Salvador

TECNOLOGIA DO CRIME

As facções têm se modernizado e aderido a truques para aperfeiçoar os esquemas criminosos em Salvador. Como forma de rastrear os rivais e até a chegada dos policiais, os criminosos blogueiros, abatidos pela FICCO na madrugada desta quinta-feira, 8, utilizavam um drone que sobrevoava os céus das comunidades.

O uso do artifício tecnológico tem ganhado popularidade entre a bandidagem, que, em muitos casos, sobem em pontos altos das comunidades, como bases construídas em lugares elevados ou até mesmo morros, para usar drones e monitorar quem entra ou sai da região.

Além disso, os grupos criminosos também podem usar os objetos como forma de espiar territórios rivais antes de iniciar um ataque armado surpresa contra os oponentes. Inicialmente, o artefato com câmera é lançado e, depois de rastrearem, invadem com tudo.

Em outros casos, como exemplo de uma ocorrência no Rio de Janeiro, em julho deste ano, as quadrilhas aproveitam o alcance aéreo dos instrumentos e efetuam ataques com granadas na localidade adversária.

