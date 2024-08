Espaço Plural: Jornal A TARDE estreia coluna com foco em diversidade e inclusão

Quem assina o espaço é a jornalista Daniela Castro, que a cada edição contará com a participação de pessoas convidadas - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

A partir do próximo domingo, dia 25, quem lê A TARDE encontrará uma novidade no Caderno Muito+. A coluna Plural passa a fazer parte do portfólio, com conteúdos exclusivos, sempre no último domingo de cada mês. Quem assina o espaço é a jornalista Daniela Castro, que a cada edição contará com a participação de pessoas convidadas para provocar conversas sobre assuntos e grupos sociais historicamente invisibilizados.

As pautas terão como norte os conceitos de DIEP, sigla que sinaliza a importância da diversidade, da inclusão, da equidade e do pertencimento no contexto de uma sociedade em permanente movimento. Ao abrir as portas para esta iniciativa, A TARDE mostra que segue alinhado às tendências mais atuais e assume a responsabilidade de estimular discussões que possam contribuir para transformações positivas.

Daniela Castro, que já integrou os times de reportagem do Caderno 2+ e da então Revista Muito, assume essa missão trazendo umabagagemdemaisde20 anos de formação e atuação profissional em diversas áreas de comunicação.

Além da graduação em jornalismo, ela possui mestrado em Cultura e Sociedade e uma especialização em Comunicação Estratégica e Gestão de Marcas, na qual está finalizando o projeto de um livro com foco em comunicação inclusiva. Toda a sua vida acadêmica est ligada à Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Nos últimos três anos, sua trilha de formação passou a abarcar também conhecimentos sobre ASG (Ambiental, Social e Governança), e logo a dimensão social desse tripé ganhou destaque no seu campo de interesses, passando a se aprofundar nos estudos em torno de direitos humanos, diversidade e inclusão e acessibilidade. Chegou a coordenar um Comitê de Diversidade e Inclusão em uma agência de relações públicas de Salvador e, em janeiro deste ano, lançou a Inclusive Comunicação.

ESPAÇO PLURAL

“A experiência com a comunicação para organizações de diversos segmentos e, particularmente, a atuação no comitê, me fizeram perceber que não só o mundo corporativo mas a sociedade como um todo está lidando com uma mudança irremediável. Essa discussão não é uma simples tendência, é algo que precisa ser encarado como uma agenda permanente. Além de trazer benefícios econômicos, a promoção da diversidade e da inclusão tem um papel crucial na construção de uma sociedade mais equilibrada. No fim, todo mundo sai ganhando”, avalia Castro.

‘Roda de conversa’

Para se conectar com o público leitor, a colunista promete dar ao conteúdo um tom de roda de conversa, recorrendo a certa informalidade e um estilo de texto híbrido para costurar suas próprias ideias às das pessoas que serão convidadas para compartilhar seus pontos de vista.

Também haverá sempre dicas para levar a reflexão além da página do jornal, como livros, filmes, séries e podcasts que tenham o assunto da vez como tema central ou transversal. Daí o nome da coluna, que traduz o propósito de dar espaço a múltiplas vozes e olhares diversos.

Para o editor Marcos Dias, a chegada da coluna é motivo de celebração. “A estreia da coluna Plural, com a jornalista Daniela Castro, especialista em comunicação com foco nos conceitos de DIEP (Diversidade, Inclusão, Equidade e Pertencimento), além de garantir conteúdo exclusivo mensalmente para o caderno Muito+ sobre assuntos imprescindíveis na contemporaneidade, também representa o compromisso do Grupo A TARDE na valorização de perspectivas e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa nas relações e práticas cotidianas", afirma.