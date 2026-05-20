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TRANSPORTE PÚBLICO

Estação da Lapa terá linhas redistribuídas; saiba como fica

Mudança decorre das obras de melhorias que entram em nova etapa a partir desta quinta-feira, 21

Luiza Nascimento
Por
Estação da Lapa
Estação da Lapa - Foto: Ascom Semob

Linhas de ônibus que operam na Estação da Lapa, em Salvador, serão resdistribuídas temporariamente, a partir desta quinta-feira, 21. A mudança ocorre devido ao início de mais uma etapa de obras no equipamento.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), nesta fase acontecerão intervenções no piso da área subterrânea, executadas pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop).

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Confira redistribuição de linhas na Estação da Lapa

Durante a execução dos serviços, as linhas que operam na plataforma G serão temporariamente redistribuídas para o térreo da estação, com organização por pontos nas plataformas A e C. A medida é necessária para viabilizar o andamento das obras com segurança, minimizando impactos na operação do transporte.

Plataforma A

Na plataforma A, o atendimento será realizado da seguinte forma:

  • ponto 1: linha 0708 - Nordeste;
  • ponto 2: linha 0417 - IAPI;
  • ponto 3: linhas 0420 - Pau Miúdo e 0403 - Caixa D’Água.

Plataforma C

Já na plataforma C, o atentimento ocorrerá assim:

  • ponto 1: linhas 0224 - Uruguai e 0720 - Vila Rui Barbosa;
  • ponto 2: linhas 0216 - Ribeira e 0208 - Massaranduba;
  • ponto 3: linhas 0122 - Barroquinha e 0152 - Garcia/Barbalho.

Agentes da Semob e prepostos das empresas de ônibus estarão na Estação da Lapa para auxiliar os passageiros. Além disso, haverá sinalização implantada no local durante o período das obras.

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Tags

Estação da Lapa ônibus transporte público

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