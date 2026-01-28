Menu
ATENÇÃO, MORADORES!

Obras no Rio Camarajipe: sete bairros de Salvador terão áreas desapropriadas

Decretos autorizam retirada de imóveis para intervenção urbanas no município

Ane Catarine

Por Ane Catarine

28/01/2026 - 8:18 h | Atualizada em 28/01/2026 - 8:40

Rio Camarujipe
Rio Camarujipe -

Áreas localizadas em oito bairros de Salvador serão desapropriadas pelo Governo da Bahia para a execução de obras de macrodrenagem e de contenção de encostas, com foco na redução de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra, sobretudo em períodos de chuva intensa.

As desapropriações foram autorizadas por meio de decretos assinados pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 28.

Ao todo, as áreas somam mais de 154 mil metros quadrados e fazem parte de projetos elaborados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder).

Obras no Rio Camarajipe

O Decreto nº 24.286 declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 139.226,97 m² distribuídos em sete bairros de Salvador.

As áreas serão usadas para a execução de obras de macrodrenagem do Rio Camarajipe, o maior rio urbano da capital, com cerca de 14 quilômetros de extensão.

Segundo o governo estadual, as intervenções têm como objetivo reduzir os riscos de alagamentos e enchentes, minimizar os impactos das chuvas sobre comunidades da bacia do Camarajipe e viabilizar a recuperação ambiental do rio.

Os terrenos a serem desapropriados estão localizados nos bairros de:

  1. Mata Escura: 57.555,00 m²
  2. Boa Vista de São Caetano: 13.765,02 m²
  3. São Caetano: 11.055,76 m²
  4. Campinas de Pirajá: 12.926,29 m²
  5. São Gonçalo do Retiro: 12.013,72 m²
  6. Santa Tereza /Luís Anselmo: 7.154,84 m²
  7. Caminho das Árvores: 24.756,34 m²

Contenção de encostas em Pernambués

Já o Decreto nº 24.290 autoriza a desapropriação de uma área de 15.355,02 m² localizada na Avenida Santa Bárbara, no bairro de Pernambués. O espaço será destinado à execução de obras de contenção e estabilização de encostas.

De acordo com o decreto, as intervenções têm como finalidade:

  • reduzir o risco de deslizamentos de terra;
  • aumentar a estabilidade do solo em áreas inclinadas;
  • proteger moradores, vias públicas e estruturas próximas, especialmente durante o período chuvoso.

Os decretos autorizam a Conder, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), a adotar todas as medidas administrativas e judiciais necessárias para efetivar as desapropriações.

Os documentos, no entanto, não informam prazos para o início das obras nem os valores das indenizações que serão pagos aos proprietários das áreas atingidas.

