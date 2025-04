"Estamos trabalhando cada vez mais", diz Werner sobre combate a facções

Entrega ocorreu na manhã desta quinta-feira, 27 - Foto: Azure Araujo /Ag. A TARDE

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, participou na manhã desta quinta-feira, 27, do evento ‘São Salvador 476 anos’, no bairro do IAPI, que celebra o aniversário da capital baiana e contou com a entrega de viaturas para a Polícia Militar. Durante o evento, o secretário comentou as recentes operações realizadas na Bahia no combate ao tráfico de drogas e no cumprimento de mandados de prisão.

Sobre a operação Unum Corpus deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira, Werner destacou que o trabalho da corporação é incessante: “Com certeza, nosso combate às facções é incessante. Estamos trabalhando cada vez mais e, nos últimos dois anos, tivemos um aumento significativo nas apreensões de armas e drogas. Hoje, temos uma grande operação da Polícia Civil nas ruas, a ‘Unum Corpus’, que cobre todo o estado da Bahia, com todos os policiais civis na busca de foragidos da justiça, no cumprimento de medidas cautelares e na apreensão de armas e drogas”.

Werner também comentou a incineração de mais de uma tonelada de drogas em Salvador e Feira de Santana nesta quarta-feira, 26. “Ontem, desarticulamos um laboratório de drogas em Feira de Santana. Temos também um trabalho muito forte de descapitalização e vamos continuar com esse esforço, realizando operações, reforçando a busca por tecnologia, direcionando o policiamento com base em inteligência".

Em relação às entregas das viaturas realizadas pelo Governo do Estado, Werner afirmou: “Elas chegam em um momento crucial, nesse processo contínuo de investimento. Percebam que, ao longo desses últimos dois anos, temos feito entregas periódicas de novas viaturas, equipamentos e melhorias na infraestrutura, tanto na capital quanto no interior do estado. Isso se soma ao efetivo, com a incorporação de 6 mil profissionais de segurança pública, e mais 2 mil que serão incorporados até o final do ano”.