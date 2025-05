Estudante é encontrado morto após desaparecer no Caminho das Árvores

Diogo Andrade era natural de Acajutiba, no interior da Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de um homem, identificado como Diogo De Souza Andrade, foi encontrado e reconhecido por familiares neste domingo, 20, no Instituto Médico Legal (IML), em Salvador. Segundo informações preliminares, o estudante estava desparecido desde a última terça-feira, 15.

O rapaz foi visto pela última vez na região do Shopping Sumaré, no bairro do Caminho das Árvores, e ficou desaparecido por todo esse tempo. Não há informações sobre a causa da morte. A prefeitura de Acajutiba, cidade natal de Diogo emitiu uma nota de pesar. Segundo a gestão, ele era filho da diretora de escola estadual localizada no município.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Acajutiba manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de Diogo De Souza Andrade, filho da estimada Ana Lucia Andrade, carinhosamente conhecida como Professora Aninha, Diretora do Colégio Estadual Antônio da Costa Brito.

Neste momento de dor e perda, nos solidarizamos com toda a família, amigos e colegas, prestando nossas condolências. Que Deus possa confortar os corações de todos e trazer paz diante desta irreparável ausência. Diogo sempre será lembrado com carinho por aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.