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AÇÃO SOCIAL

Evento amplia cuidados com pessoas em situação de rua em Salvador

O projeto é uma parceria da prefeitura com o com TJBA e TRT-5

Franciely Gomes
Por

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A ação reuniu centenas de pessoas
A ação reuniu centenas de pessoas -

A Prefeitura de Salvador ampliou a ação de cuidados com pessoas em situação de vulnerabilidade social nesta quarta-feira, 22. A iniciativa visa promover a inclusão social e produtiva da população em situação de rua, com acesso a qualificação profissional e vagas de emprego.

A ação está sendo realizada durante a segunda edição do Pop Rua Jud Bahia, no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, que tem oferecido diversos serviços gratuitos até as 17h desta quinta-feira, 23.

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O projeto é uma parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), que estão com estandes espalhados pelo local.

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Quais serviços estão sendo oferecidos?

Dentre os principais serviços oferecidos pela gestão municipal estão: inclusão e atualização no CadÚnico, orientações sobre o programa Minha Casa, Minha Vida, escuta qualificada e suporte a pessoas com direitos violados, intermediação de mão de obra por meio do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) e distribuição de lanches.

Na área da saúde, são ofertados atendimentos médicos e de enfermagem, consultas odontológicas, vacinação e testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites. A programação inclui ainda apoio psicossocial e orientações voltadas à prevenção do uso de drogas.

“Trata-se de um grande mutirão em favor da população em situação de rua, reunindo órgãos do sistema de Justiça, Prefeitura e iniciativa privada. A ação garante acesso a serviços essenciais, como documentação, saúde, benefícios sociais e Cadastro Único, além de oferecer itens básicos, como banho e roupas. É uma iniciativa integrada que promove cidadania e respeito”, destacou o titular da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães.

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