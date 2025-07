Evento irá mostar como fazer transição de carreira com segurança

Lilian Tostas vai apresentar ferramentas práticas para quem quer começar a construir uma nova rota profissional - Foto: Divulgação

Mudança de carreira é um dos assuntos mais falados no mercado de trabalho atualmente, e o número de mulheres em busca desse recomeço só cresce. De acordo com o último LinkedIn Workforce Report, divulgado em junho, 2 em cada 3 profissionais brasileiros querem mudar de cargo nos próximos seis meses. Entre as mulheres, o desejo por novos caminhos é ainda maior. Mas como começar essa transição sem abrir mão da segurança financeira que a carreira atual proporciona?

É justamente para responder essa dúvida que acontece nesta quarta, 23, em Salvador, o Restart Experience, jantar imersivo idealizado por Lílian Tostas. O encontro será no restaurante Coco Bambu, das 18h30 às 22h, com vagas limitadas a 20 participantes.

Durante o evento, Lílian vai apresentar ferramentas práticas para quem quer começar a construir uma nova rota profissional, sem precisar sair do emprego atual ou dar passos no escuro. A proposta é desmistificar a ideia de que mudar de carreira exige rupturas imediatas e mostrar caminhos viáveis para transformar a bagagem profissional acumulada em serviços de consultoria, mentoria ou novos negócios.

“Chega um momento em que nem o cargo, nem o salário respondem àquela sensação de vazio. Queremos usar o que aprendemos para criar algo que faça sentido e que garanta segurança”, constata Lílian Tostas.

Detalhes do evento:

Evento: Jantar imersivo “Restart Experience”, com Lílian Tostas

Data: 23 de julho (quarta-feira)

Horário: Das 18h30 às 22h

Local: Restaurante Coco Bambu

Vagas: Limitadas a 20 participantes

Inscrições: Pelo link disponível na bio do Instagram @liliantostas