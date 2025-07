Irmão de Diogo Jota era jogador e seguia carreira em gestão; conheça

André Silva era jogador do FC Penafiel de Portugal - Foto: Reprodução / Instagram / @fcpenafiel

Além de Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, o acidente fatal na madrugada desta quinta-feira, 3, na região de Zamora, no norte da Espanha, vitimou também seu irmão, André Silva. Aos 25 anos, o jovem jogador seguia carreira no futebol português e dividia com o irmão não só o amor pelo esporte, mas também os negócios e uma relação de proximidade pessoal e familiar.

Natural de Gondomar, na região metropolitana do Porto, André Filipe Teixeira da Silva atuava como meia-atacante do Penafiel, clube da segunda divisão de Portugal.

Na temporada 2024/25, ele disputou 32 partidas, com dois gols e duas assistências. No total da carreira profissional, somou 143 jogos, 21 gols e quatro assistências, construindo trajetória sólida nas divisões nacionais.

Revelado nas categorias de base do Porto, passou também por Boavista e Famalicão em suas equipes sub-23, além de ter defendido o Gondomar antes de chegar ao Penafiel. André se preparava para iniciar a terceira temporada consecutiva no clube, com contrato assinado até junho de 2026.

Fora de campo, conciliava a rotina de atleta com os estudos. Recém-formado em Gestão, ele havia fundado com o irmão uma empresa na área. A dedicação e versatilidade do jovem foram ressaltadas pelo técnico Hélder Cristóvão, que o descreveu como um profissional exemplar e um ser humano com rara disciplina.

"Era um jogador com qualidade ofensiva, velocidade e inteligência tática, mas que também se destacava pelo comportamento fora de campo. Disciplinado, educado, conciliava tudo com muita responsabilidade", afirmou o treinador em entrevista ao canal SportTV+.

A tragédia aconteceu poucos dias após o casamento de Diogo Jota, evento que reuniu familiares e amigos em clima de celebração. Os dois irmãos, muito próximos, haviam compartilhado momentos recentes de alegria antes do acidente que tirou suas vidas em circunstâncias trágicas.

Segundo informações das autoridades espanholas, o carro em que viajavam saiu da pista e pegou fogo, matando os dois irmãos carbonizados. O trajeto terrestre foi escolhido por recomendação médica a Diogo Jota, que evitava voar após uma cirurgia no pulmão.

A comoção se espalhou por Portugal e pelo mundo do futebol. A Federação Portuguesa de Futebol, o Liverpool, o Penafiel e diversos clubes e jogadores prestaram homenagens aos irmãos. A UEFA anunciou um minuto de silêncio nas partidas da Euro Feminina.