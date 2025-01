Ex de Jojo Todynho visita Salvador e é avisado sobre gestos de facções

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, visitou diversos pontos turísticos de Salvador e, ao postar uma foto fazendo sinal de "2" em uma rede social, o influenciador foi alertado por um seguidor para ter cuidado ao tirar fotos com gestos considerados de facções no estado.

"Eu abri uma caixinha e mandaram isso. Eu tirando foto fazendo assim ✌️. Gente, que besteira isso, cara. Isso aqui é paz e amor. Meu Deus do céu, não pode fazer nem sinal mais", disse.

Em uma das fotos que tirou no Pelourinho, Centro Histórico da capital baiana, Lucas aparece também com as mãos dentro do bolso e com a pintura da banda Timbalada no braço direito. Na legeda, ele escreveu: "Conhecendo Salvador".

O ex de Jojo também revelou que ficou encantado ao conhecer a capital baiana. Além do Pelourinho, Lucas Souza conheceu também o porto da Barra. "É um estado muito cheio de cultura, uma cultura própria deles, então é enriquecedor. Acho isso muito legal", comentou.