Ex-rodoviário é morto a tiros dentro de bar no Subúrbio de Salvador

Um ex-rodoviário, identificado como Jeferson Pereira dos Santos, foi brutalmente assassinado a tiros, no sábado, 18, em um bar localizado na Rua Muniz Travasso, em Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com informações iniciais, o homem teria sido surpreendido por um grupo de criminosos armados que chegaram em um carro e efetuaram disparos contra ele.

Informações preliminares indicam que Jeferson estava desempregado, após ser recentemente demitido da empresa Integra. Uma das linhas de investigação envolve o fato de que o rapaz estava em casa até receber uma ligação, que o teria levado até o local onde foi baleado.

Após o crime, uma viatura da 18ª Companhia Independente (CIPM) da Polícia Militar foi acionada, prestou socorro ao ex-rodoviário e o encaminhou para o hospital da região. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos.

Em contato com o Portal MASSA!, a Integra revelou que, por questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), não pode fornecer informações sobre seus empregados sem autorização. A empresa reforçou que, no caso de Jeferson, ele não fazia mais parte do quadro de funcionários.

A Polícia Civil, por meio de nota, informou que os suspeitos ainda não foram identificados e, até o momento, "não dispõe de mais informações sobre o caso.".

A investigação está a cargo da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).