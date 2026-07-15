SALVADOR
Exposição imersiva de Bob Esponja chega a Salvador nesta quinta
Exibição acontece em dez ambientes temáticos com itens originais
A exposição 'Bob Esponja: A Experiência' estreia nesta quinta-feira, 16, no Piso L2 do Salvador Shopping. A mostra irá reunir tecnologia, cenários interativos e um acervo raro com itens originais da história que marcou a infância de muitas pessoas.
A animação se configura como um dos maiores sucessos da Nickelodeon e, agora, os fãs poderão ter uma experiência inédita com 10 ambientes temáticos para explorar os bastidores e revisitar momentos marcantes da história do personagem.
Ambientes interativos
Entre os espaços da exposição está o quarto do Bob Esponja, que reúne objetos pessoais do personagem e um guarda-roupa repleto das tradicionais calças quadradas.
Outro ambiente é o Campo de Águas-Vivas, onde os visitantes poderão participar de um jogo interativo para capturar esses animais, com efeitos sonoros, recursos visuais e bolhas de ar que simulam o universo da Fenda do Biquíni.
A experiência também recria outros locais icônicos da série, como o Siri Cascudo, onde o público poderá montar o famoso hambúrguer de siri, e a Escola da Sra. Puff, para tirar a carteira de habilitação.
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Serviço
- Exposição: Bob Esponja: A Experiência;
- Período: A partir de 16 de julho, por tempo limitado;
- Local: Piso L2 do Salvador Shopping;
- Funcionamento: Terça a sexta-feira, das 14h às 22h; sábado, das 13h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. As sessões são encerradas 30 minutos antes do fechamento do shopping;
- Ingressos: De terça a quinta-feira, R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira). De sexta-feira a domingo e feriados, R$ 22,50 (meia-entrada) e R$ 45 (inteira);
- Combos ingresso: 02 adultos + 01 criança por R$112,50 e 02 adultos + 02 crianças) por R$135;
- Venda: Plataforma Sympla, em link disponível no Aplicativo do Salvador Shopping.
- Classificação: Livre.