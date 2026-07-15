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SALVADOR

Exposição imersiva de Bob Esponja chega a Salvador nesta quinta

Exibição acontece em dez ambientes temáticos com itens originais

Alice Paulilo
Por
Exposição imersiva do Bob Esponja chega ao Salvador Shopping
Exposição imersiva do Bob Esponja chega ao Salvador Shopping - Foto: Divulgação

A exposição 'Bob Esponja: A Experiência' estreia nesta quinta-feira, 16, no Piso L2 do Salvador Shopping. A mostra irá reunir tecnologia, cenários interativos e um acervo raro com itens originais da história que marcou a infância de muitas pessoas.

A animação se configura como um dos maiores sucessos da Nickelodeon e, agora, os fãs poderão ter uma experiência inédita com 10 ambientes temáticos para explorar os bastidores e revisitar momentos marcantes da história do personagem.

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Ambientes interativos

Entre os espaços da exposição está o quarto do Bob Esponja, que reúne objetos pessoais do personagem e um guarda-roupa repleto das tradicionais calças quadradas.

Outro ambiente é o Campo de Águas-Vivas, onde os visitantes poderão participar de um jogo interativo para capturar esses animais, com efeitos sonoros, recursos visuais e bolhas de ar que simulam o universo da Fenda do Biquíni.

A experiência também recria outros locais icônicos da série, como o Siri Cascudo, onde o público poderá montar o famoso hambúrguer de siri, e a Escola da Sra. Puff, para tirar a carteira de habilitação.

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Serviço

  • Exposição: Bob Esponja: A Experiência;
  • Período: A partir de 16 de julho, por tempo limitado;
  • Local: Piso L2 do Salvador Shopping;
  • Funcionamento: Terça a sexta-feira, das 14h às 22h; sábado, das 13h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. As sessões são encerradas 30 minutos antes do fechamento do shopping;
  • Ingressos: De terça a quinta-feira, R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira). De sexta-feira a domingo e feriados, R$ 22,50 (meia-entrada) e R$ 45 (inteira);
  • Combos ingresso: 02 adultos + 01 criança por R$112,50 e 02 adultos + 02 crianças) por R$135;
  • Venda: Plataforma Sympla, em link disponível no Aplicativo do Salvador Shopping.
  • Classificação: Livre.
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Exposição Bob Esponja Salvador Shopping

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