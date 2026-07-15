Exposição imersiva de Bob Esponja chega a Salvador nesta quinta

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A exposição 'Bob Esponja: A Experiência' estreia nesta quinta-feira, 16, no Piso L2 do Salvador Shopping. A mostra irá reunir tecnologia, cenários interativos e um acervo raro com itens originais da história que marcou a infância de muitas pessoas.

A animação se configura como um dos maiores sucessos da Nickelodeon e, agora, os fãs poderão ter uma experiência inédita com 10 ambientes temáticos para explorar os bastidores e revisitar momentos marcantes da história do personagem.



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Ambientes interativos

Entre os espaços da exposição está o quarto do Bob Esponja, que reúne objetos pessoais do personagem e um guarda-roupa repleto das tradicionais calças quadradas.

Outro ambiente é o Campo de Águas-Vivas, onde os visitantes poderão participar de um jogo interativo para capturar esses animais, com efeitos sonoros, recursos visuais e bolhas de ar que simulam o universo da Fenda do Biquíni.

A experiência também recria outros locais icônicos da série, como o Siri Cascudo, onde o público poderá montar o famoso hambúrguer de siri, e a Escola da Sra. Puff, para tirar a carteira de habilitação.

Serviço